Солигорский «Шахтер» стал чемпионом страны по футболу

Источник материала: Onliner

«Шахтер» из Солигорска стал чемпионом страны впервые за 15 лет. Сегодня в последнем матче на своем поле он выиграл у «Минска» — 4:2. При этом до последней серии игр в турнирной таблице лидировал БАТЭ.

Борисовская команда играла с минским «Динамо» и ограничилась нулевой ничьей. Таким образом, солигорчане оказались впереди на одно очко.

Третье место у жодинского «Торпедо-БелАЗ».