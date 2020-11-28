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Солигорский «Шахтер» стал чемпионом страны по футболу

28.11.2020 19:11 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

«Шахтер» из Солигорска стал чемпионом страны впервые за 15 лет. Сегодня в последнем матче на своем поле он выиграл у «Минска» — 4:2. При этом до последней серии игр в турнирной таблице лидировал БАТЭ.

Борисовская команда играла с минским «Динамо» и ограничилась нулевой ничьей. Таким образом, солигорчане оказались впереди на одно очко.

Третье место у жодинского «Торпедо-БелАЗ».

 
Теги: Минск
 
 
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«Шахтер» из Солигорска стал чемпионом страны впервые за 15 лет. Сегодня в последнем матче на своем поле он выиграл у «Минска» — 4:2. При этом до последней серии игр в...
 
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