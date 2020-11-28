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Подростки утащили сигареты и презервативы из «Табакерки». Но внутри стоит камера... (видео)

28.11.2020 19:11 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

Утром в понедельник работница «Табакерки» на улице Мира в Молодечно вызвала милицию: разбито окно. На месте выяснилось, что из киоска вынесли сигареты, зажигалки и контрацептивы на сумму чуть больше 1400 рублей. Внутри стоит камера, которая зафиксировала, как все происходило. В УВД Минской области показали это кино и рассказали, что было дальше.

Выяснилось, за ночь в торговое помещение проникали дважды. Про камеру, похоже, не знали.

Около 4 утра, когда разбили стекло, сработала сигнализация, но это не помешало одному из парней залезть набить сумку блоками сигарет. Спустя 6 минут вернулись компанией, тот же человек сделал второй заход. Хватал все без разбора и через разбитое окно подавал сообщникам. На этот раз возникли сложности: застрял, пытаясь выбраться. Пришлось вылезать через другое окошко.

УВД сообщает, что удалось установить и задержать подозреваемых. Ими оказались четверо учащихся местного колледжа 15 и 16 лет. В общежитии нашли часть похищенного. По словам задержанных, денег на сигареты не хватает — решили взять про запас. Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 205 («Кража»).

В милиции уточняют, что двое парней ранее проблем с законом не имели. Двое других воровали, привлекались к административной ответственности.

 
 
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Утром в понедельник работница «Табакерки» на улице Мира в Молодечно вызвала милицию: разбито окно. На месте выяснилось, что из киоска вынесли сигареты, зажигалки и...
 
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