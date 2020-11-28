Во попал! Дзюба травмировал пах

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В концовке игры нападающий попросил замену и покинул поле. Точный диагноз и сроки восстановления игрока не сообщаются. Матч прошел в субботу, 28 ноября, в Туле. Игра завершилась со счетом 0:0.





8 ноября форварда лишили статуса капитана «Зенита» после появления в сети интимного видео с его участием, но на матч с «Арсеналом» Дзюба снова вывел команду с капитанской повязкой. Его также отстранили от ноябрьских матчей сборной России в Лиге наций.



