Алимбекова вошла в ТОП-8 в индивидуальной гонке на этапе КМ по биатлону в Контиолахти









пишет interfax.by Алимбекова стартовала в гонке предпоследней, под 102-м номером. Первую половину дистанции она прошла идеально, занимая промежуточное первое место. Однако белоруска допустила по одному промаху на третьем и четвертом огневых рубежах. Напомним, за каждый промах в индивидуальной гонке к результату спортсмена автоматически добавляется 1 минута,interfax.by





С последнего огневого рубежа Алимбекова ушла 10-й, однако на финишном круге сумела улучшить свою позицию. Победительнице она уступила 1 минуту 50 секунд.





В число 25 сильнейших биатлонисток в этой гонке попали еще две белоруски – Елена Кручинкина (16-е место, 2 штрафные минуты) и Ирина Кривко (23-е место, 2 штрафные минуты). Еще у одной представительницы белоруской команды, Анны Солы, не задалась стрельба – с шестью штрафными минутами она заняла 66-е место.

Белоруски продемонстрировали отличную функциональную готовность и высокую скорость на дистанции. По этому показателю Алимбекова показала 7-й результат, Сола – 15-й, Кручинкина – 18-й, Кривко – 20-й.





Индивидуальная гонка. 1 этап КМ. Контиолахти (Финляндия)





1. Д.Вирер (Италия) - 44.00,9 (0-0-0-0)

2. Д.Херрманн (Германия) - +0,8 (1-0-0-0)

3. Й.Скоттхейм (Швеция) - +24.1 (0-0-0-0)

…8. Д.Алимбекова (Беларусь) - +1.50,0 (0-0-1-1)

…16. Е.Кручинкина (Беларусь) - +2.38,4 (0-0-1-1)

…23. И.Кривко (Беларусь) - +2.53,7 (0-1-0-1)

…66. А.Сола (Беларусь) - +6.04,2 (1-2-1-2)



