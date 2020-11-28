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«Сделай правильный выбор»: болельщики БАТЭ предупредили футболистов борисовского клуба
Источник материала: Хартия'97
«Сделай правильный выбор»: болельщики БАТЭ предупредили футболистов борисовского клуба
Фотофакт.
В Борисове футбольные болельщики выступили против провластного письма спортсменов, сообщает Telegram-канал
Напомним, 24 ноября на свет появилось письмо атлетов, поддерживающих режим Лукашенко. Запросы на подписание провластного письма пришли во многие футбольные клубы.
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