Источник материала: Хартия'97

«Сделай правильный выбор»: болельщики БАТЭ предупредили футболистов борисовского клуба 28.11.2020, 19:36

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Фотофакт.

В Борисове футбольные болельщики выступили против провластного письма спортсменов, сообщает Telegram-канал «Хартия-97%» . Болельщики футбольного клуба предупредили футболистов, чтобы те не выступали в поддержку узурпатора.

Напомним, 24 ноября на свет появилось письмо атлетов, поддерживающих режим Лукашенко. Запросы на подписание провластного письма пришли во многие футбольные клубы.





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