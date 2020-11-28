Источник материала: Хартия'97

В масках и без ажиотажа: как в Гродно в разгар пандемии прошла «Черная пятница» 1 28.11.2020, 19:25

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Журналисты прошлись по главным ТЦ города.

В последнюю пятницу ноября гродненцы встретили долгожданную для многих «Черную пятницу». Несмотря на разгар пандемии, яркая реклама, красные ценники и большие скидки все равно захватили внимание жителей города. Журналисты «Вечернего Гродно» прогулялись по главным торговым центрам города и посмотрели, как гродненцев захватила волна распродаж.

«Днем совсем никого не было» — что происходило в ТЦ Oldсity

Подъезжая к торговому центру ближе к 18:00, уже мысленно готовишь себя столкнуться с хаосом и большим столпотворением. Однако на деле ничего подобного не произошло.

К удивлению, есть свободные места даже на парковке. В этом году в ТЦ нет доверху набитых тележек, нет километровых очередей на кассу и в примерочную. Людей немного больше, чем в обычный пятничный вечер.

Но скидки, которые обещали последнюю неделю, действительно были.

Например, магазин Colins предоставил 25 % на весь ассортимент, а Conte решил побаловать своих покупателей скидкой в 20 %. Популярный среди гродненцев магазин одежды Defacto устроил акцию на весь ассортимент «3 вещи по цене 2». В ювелирном «7 карат» скидки доходили даже до 90 %.





Как правило, в «Черную пятницу» люди часто скупают технику и особенно телевизоры. Решили проверить, как обстоят дела в «Электросиле». Внутри немноголюдно – можно спокойно передвигаться между рядами. Скидки на технику действительно есть. Магазин предоставлял до 60 % на определенную группу товаров.





Продавец-консультант Михаил рассказал, что людей больше обычного:

— Пандемия не сказалась на количестве покупателей. В прошлом году брали больше мелкой бытовой техники, в этом году отдают предпочтение более серьезной. Берут много техники в рассрочку.

Далее решили зайти в магазин Ostin, где последние три дня покупателям предоставляли скидку в 20 %.

Внутри магазина тоже немноголюдно. Подходим еще к одному продавцу-консультанту и узнаем, как в этом году у них проходит «Черная Пятница».





— Людей стало меньше. Утром совсем почти никого не было. Но в магазине строго следят за соблюдением масочного режима. Клиента не обслуживают, если у него нет маски, — пояснила девушка.

Если подводить итоги, то «Черная Пятница» в Oldcity прошла спокойно. Без давки, без сумасшедших очередей и ажиотажа – все размеренно и спокойно.

H&M без скидок, розыгрыши призов и диджей: что происходило в ТРК Triniti

На Янки Купалы покупателей большего обычного, однако столпотворения и набитых тележек здесь тоже нет. Пакетик с приобретенной покупкой в руке, по нашим подсчетам, держит только каждый четвертый. Остальные неспеша прогуливаются по Triniti , переходя от одного магазина в другой. Наблюдают, обсуждают, но на кассу идти не спешат.





Решили зайти в «5 элемент» и посмотреть, как там обстоят дела с продажей техники.

Людей внутри тоже немного, однако красные ценники заметить можно. Например, пылесос можно было купить с 50 % скидкой. Однако акция до -50 % на определенные группы товаров в магазине проходит с 11 по 30 ноября. Было заметно, как многие гродненцы оформляли покупки.





— Ожидала большего. Даже хранила зарплату до сегодняшнего дня, однако деньги толком некуда потратить. Хотела купить куртку в H&M и очень рассчитывала на скидку, но оказалось, что магазин не участвует в «Черной пятнице», — рассказала с сожалением в голосе сидящая на лавочке девушка.





Журналисты решили проверить эту информацию и отправились в H&M. Там в глаза бросилась солидная очередь в примерочную, однако красные ценник разглядеть было трудно. И в самом деле, как пояснила продавец-консультант, магазин не принимает участия в ежегодной акции. Товаров со скидками почти нет, но люди все равно проявляют интерес к ассортименту.









Прокручивая в голове увиденные моменты, понимаешь, что все же 2020-й год сказался на энтузиазме людей в плане шопинга. Очереди стали короче, а пространство в магазине – свободнее. Но не стоит только о грустном.

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