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Дзержинск передал привет районам Минска перед Маршем

28.11.2020 19:51 — Разное | Хартия'97  
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Источник материала: Хартия'97

Дзержинск передал привет районам Минска перед Маршем

  • 28.11.2020, 18:51
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Дзержинск передал привет районам Минска перед Маршем

Дзержинск вышел на вечерний протест.

«Дзержинск передаёт привет районам Минска перед Маршем Соседей. Особый привет Малиновке. Мы снова приедем помогать гонять слабовиков! Вместе во всю мощь и до победы!» - пишут телеграм-каналу «Хартия-97» участники акции.


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Теги: Минск
 
 
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Дзержинск вышел на вечерний протест.
 
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