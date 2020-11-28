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Дзержинск передал привет районам Минска перед Маршем
Источник материала: Хартия'97
Дзержинск передал привет районам Минска перед Маршем
Дзержинск вышел на вечерний протест.
«Дзержинск передаёт привет районам Минска перед Маршем Соседей. Особый привет Малиновке. Мы снова приедем помогать гонять слабовиков! Вместе во всю мощь и до победы!» - пишут телеграм-каналу
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Дзержинск вышел на вечерний протест.
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