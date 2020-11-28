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В Минске в районе бывшего Червенского рынка засыпало двоих рабочих

28.11.2020 19:51 — Разное | Хартия'97  
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Источник материала: Хартия'97

В Минске в районе бывшего Червенского рынка засыпало двоих рабочих

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  • 28.11.2020, 18:49
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В Минске в районе бывшего Червенского рынка засыпало двоих рабочих

Один из них погиб.

При проведении земляных работ в районе бывшего Червенского рынка в Минске грунтом засыпало двух человек, сообщает МЧС.

В 15:12 от медиков поступило сообщение о засыпании песком человека в котловане на стройке по улице Маяковского. На месте установили, что в 5-метровом котловане под песком находится человек.

До прибытия спасателей строители достали мужчину 1978 года рождения. С предварительным диагнозом «синдром позиционного сдавливания, сочетанная травма живота, закрытая травма грудной клетки» он госпитализирован.

Работники МЧС занялись откапыванием еще одного мужчины. В 16:35 его удалось достать. После реанимационных мероприятий медики констатировали смерть.


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Теги: Минск
 
 
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