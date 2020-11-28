(в)Рунет: «Лукашенко при всех его невыполненных обещаниях предпочтительнее Тихановской»

Источник материала: Салiдарнасць

В рамках проекта «(в)Рунет – о выборах в Беларуси» изучаем свежие публикации в российской прессе и на пропагандистских ресурсах.





В фокусе внимания российской прессы на этой неделе были визит в Минск главы МИД РФ Сергея Лаврова, а также заявления Светланы Тихановской.

— Россия все свои требования озвучила и попросту ждет, что Лукашенко выполнит наконец обещания о конституционной реформе и углублении интеграции. Руководство РФ, по всей видимости, полагает, что ему некуда деться и он рано или поздно вынужден будет принять все требования Москвы, — заявил Газете.Ru политолог Максим Семенов.

В свою очередь замдиректора Института стран СНГ Владимир Жарихин в комментарии изданию усомнился в том, что Лукашенко легко пойдет на выполнение договоренностей с Россией:

— Сейчас, когда он отряхнулся, пришел в себя, а протест в определенной степени идет на убыль, он почувствовал, что те обещания, которые он давал России в тяжелый момент, можно забыть и не выполнять. Это факт.

Эксперт уверен, что «Москва должна требовать, выдвигать условия и аргументы, использовать экономические и политические рычаги давления, чтобы убедить белорусского президента выполнить то, что он обещал».

Жарихин считает, что «в данной ситуации Москва сама находится не в самом выгодном положении»:

— Нам приходится выбирать. Выбирать не из лучшего, а совсем наоборот. И все-таки Лукашенко при всех его невыполненных обещаниях, при всей его многовекторности, предпочтительнее Тихановской. К сожалению, это так. И Россия это учитывает





Обозреватель «Коммерсанта» Дмитрий Дризе предостерегает белорусскую оппозицию от излишних надежд на Запад. Речь идет о возможной встрече Светланы Тихановской с недавно избранным президентом США Джо Байденом.

Во-первых, «с политологической точки зрения встреча выгода в первую очередь именно Байдену»: «Он поддерживает униженных и оскорбленных, американцы же смахивают с глаз скупую слезу».

Во-вторых, укрепивший свои позиции Лукашенко «получает козырь говорить о западных марионетках, которые навязываются извне».

Что же делать сторонникам перемен в Беларуси в такой ситуации по мнению Дризе:

— Нельзя заигрываться с Западом, иначе есть угроза отрыва от реальности. В этой связи приходится повторяться. Нужно искать общий язык с Россией, без этого победить будет очень непросто. Тем более что прогрессивное российское общество на стороне протеста, и Кремль не может это не учитывать. Славянское братство без Лукашенко — вот самый что ни на есть перспективный лозунг. Нам никто не поможет, кроме нас самих. Хотя, конечно, Запад остается важным стратегическим направлением.





Пропагандистский канал RT цитирует слова Светланы Тихановской о том, что Александр Лукашенко «утратил поддержку» граждан страны. А поэтому, все текущие соглашения, заключенные между странами, «будут пересмотрены».

Канал цитирует зампреда комитета Госдумы по международным делам Алексея Чепу:

— Абсолютно понятно, что Тихановская не политик и что она ничего не понимает. И все ее действия, и заявления ничего за собой не несут. Это просто можно расценивать как попытку подыграть тем людям, которые ее содержат там, где она находится. Ничего не значащее заявление.

Институт международных политических и экономических стратегий (РУССТРАТ) предостерегает: «Лукашенко превращает Беларусь в концлагерь».

(в)Рунет: «Белорусской оппозиции следует попытаться нащупать диалог с Москвой»