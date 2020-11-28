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У некоторых абонентов не открываются ссылки на Telegram в браузере. С чем это может быть связано
Источник материала: Tut.by
Сегодня абоненты, пользующиеся интернетом от МТС и «Белтелекома», заметили, что у них не открываются ссылки в браузере формата https://t.me/. Поясняем, с чем это может быть связано.
При попытке перейти по ссылке формата https://t.me/ у некоторых пользователей появляется сообщение, что «подключение не защищено» или что «не удается получить доступ к сайту».
Telegram-канал «За BYnet» связывает это с тем, что в список ограниченного доступа БелГИЭ был внесен веб-доступ по ссылке в браузере к популярным Telegram-каналам, ранее
Напомним, что ссылку на данный популярный Telegram-канал уже
Сейчас же все наоборот — ссылки формата https://t.me/ открываются при помощи мобильного интернета А1, но не открываются у МТС, byfly или Unet.
Напомним: сайты попадают в список ресурсов ограниченного доступа «на основании решения Министерства информации Республики Беларусь». Список с такими ресурсами закрыт для просмотра обычным пользователям, но доступен для интернет-провайдеров.
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На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Это уже не первый случай такого рода.
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