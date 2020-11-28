ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

В Twitter возмущены российской адаптацией слогана к мультфильму «Босс-молокосос 2»

28.11.2020 20:15 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

Российский филиал компании Universal опубликовал постер мультфильма «Босс-молокосос 2», который выйдет в прокат в следующем году. Пользователей Twitter возмутило, как оригинальный слоган Playtime is over («Игры закончились») в русскоязычной адаптации заменили на фразу «Новая соска — просто бомба».


Фото: постеры мультфильма в США и в России

В соцстеях обратили внимание на слоган и тот факт, что главная героиня второй части — девочка. Люди пишут, что слоган адаптировали очень некрасиво, и дело даже не в этом, а в том, что ему добавили вульгарности, пошлости и сексуального подтекста.

«Босс-молокосос 2» — сиквел мультфильма «Босс-молокосос», который вышел в 2017 году. В новой части рассказывается о повзрослевших главных героях первой части. Премьера мультфильма намечена на 18 марта 2021 года.

Читайте также

 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Российский филиал компании Universal опубликовал постер мультфильма «Босс-молокосос 2», который выйдет в прокат в следующем году. Пользователей Twitter возмутило, как...
 
Новости дня
Новости разные
 
У Менску засыпала пяском двух рабочых, адзін загінуў
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

27.11.2020
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
28.11.2020
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика