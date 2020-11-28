В Twitter возмущены российской адаптацией слогана к мультфильму «Босс-молокосос 2»

Источник материала: Tut.by

Российский филиал компании Universal опубликовал постер мультфильма «Босс-молокосос 2», который выйдет в прокат в следующем году. Пользователей Twitter возмутило, как оригинальный слоган Playtime is over («Игры закончились») в русскоязычной адаптации заменили на фразу «Новая соска — просто бомба».



Фото: постеры мультфильма в США и в России

В соцстеях обратили внимание на слоган и тот факт, что главная героиня второй части — девочка. Люди пишут, что слоган адаптировали очень некрасиво, и дело даже не в этом, а в том, что ему добавили вульгарности, пошлости и сексуального подтекста.

и за самую мерзкую локализацию приз получает… pic.twitter.com/uj3EfZMDuT — енот и баки (@WinterCherry13) November 26, 2020

Как перевели безобидную надпись «игры закончились» на официальном постере pic.twitter.com/NFZWzWZj8z — Двач (@ru2ch) November 27, 2020

Локализаторов мультфильма «Босс-молокосос 2» покусал клещ маркетологов @burgerkingrus В росс. бокс офисе локализаторов: «Хы, ребят, там во второй части девочка появилась. Давайте назовём «новая соска — просто бомба». Хайпанем. Смешно же будет?. Нет, не смешно. Позорище. pic.twitter.com/cfEX1xVKLt — Андрей Подтыкало (@AndreyPodtykalo) November 27, 2020

«Босс-молокосос 2» — сиквел мультфильма «Босс-молокосос», который вышел в 2017 году. В новой части рассказывается о повзрослевших главных героях первой части. Премьера мультфильма намечена на 18 марта 2021 года.