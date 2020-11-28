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В Twitter возмущены российской адаптацией слогана к мультфильму «Босс-молокосос 2»
Источник материала: Tut.by
Российский филиал компании Universal опубликовал постер мультфильма «Босс-молокосос 2», который выйдет в прокат в следующем году. Пользователей Twitter возмутило, как оригинальный слоган Playtime is over («Игры закончились») в русскоязычной адаптации заменили на фразу «Новая соска — просто бомба».
В соцстеях обратили внимание на слоган и тот факт, что главная героиня второй части — девочка. Люди пишут, что слоган адаптировали очень некрасиво, и дело даже не в этом, а в том, что ему добавили вульгарности, пошлости и сексуального подтекста.
«Босс-молокосос 2» — сиквел мультфильма «Босс-молокосос», который вышел в 2017 году. В новой части рассказывается о повзрослевших главных героях первой части. Премьера мультфильма намечена на 18 марта 2021 года.
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Российский филиал компании Universal опубликовал постер мультфильма «Босс-молокосос 2», который выйдет в прокат в следующем году. Пользователей Twitter возмутило, как...
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