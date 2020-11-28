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Нацбанк готовится к отключению от SWIFT?

28.11.2020 20:19 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Некоторые белорусские банки на этой неделе получили от Нацбанка письмо с просьбой обеспечить подключение к российской системе "сервис-бюро СПФС"

Об этом сообщает "Наша Ніва" со ссылкой на собственные источники.

"Сервис-бюро СПФС" — российский аналог международной системы SWIFT. В случае блокировки международной системы для Беларуси (это называют одной из вероятных санкций против властей республики) белорусские банки смогут наладить платежи через российские.

Как сказали в Нацбанке, на сегодня в Беларуси осталось еще несколько неподключенных к СПСФ банков.

Отключение SWIFT для Беларуси было бы одной из самых болезненных санкций, на уровне с секторальными санкциями.
 
 
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Некоторые белорусские банки на этой неделе получили от Нацбанка письмо с просьбой обеспечить подключение к российской системе "сервис-бюро СПФС"
 
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