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В «красной» зоне: Лукашенко посетил больницу для пациентов с COVID-19

28.11.2020 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Александр Лукашенко посетил шестую клиническую больницу Минска, которая принимает заболевших COVID-19. Президент поддержал пациентов и пообщался с медиками – о пандемии, финансовой поддержке врачей и политике, передает корреспондент «МИР 24» Ольга Забелич.

В шестой клинической больнице под тысячу коек. С начала года ее перепрофилировали под ковидных пациентов. Здесь спасают и получивших травму, и беременных с вирусной инфекцией.

В «красных» зонах медперсонал носит спецкостюмы. Лица не видно, поэтому у каждого на спине – имя и фамилия. Александр Лукашенко тоже одет по форме в белое. Президент сам перенес COVID-19, и о вирусе знает много.

Больница укомплектована: кислород, аппараты ИВЛ. Помогает и центр трансфузиологии. С начала года здесь заготавливают плазму с антителами к COVID-19. Почти 150 переболевших уже стали донорами. Врачи говорят, что вторая волна протекает сложнее. Но здесь научились спасать даже самых тяжелых пациентов.

Поговорил Александр Лукашенко и с медиками: о пандемии, развитии здравоохранения. У врачей вопрос: оставят ли надбавки, когда COVID-19 пойдет на спад.

«Доплаты никто не снимет, это установлено указом президента, никто не имеет права отменить этот указ. У меня в голове нет такого желания. Будем думать о том, чтобы это сохранить и чтобы зарплаты эти остались для врачей», – сказал президент.

Речь зашла и о политике. Большинство медиков за постепенные перемены в жизни страны.

«Никакую Конституцию я под себя не делаю. С новой Конституцией я уже с вами президентом работать не буду. Поэтому успокойтесь, спокойно это переносите. Я никогда не допущу того, чтобы, принимая новую Конституцию, кто-то сфальшивил или потом выборы по новой Конституции кто-то сфабриковал. Даже если буду знать, что это будет не то, что я хочу. Почему? Потому что белорусский народ должен пройти то, что он должен пройти», – заявил Лукашенко.

Александр Лукашенко сообщил: изменения коснутся и системы высшего образования. Акцент будет сделан на целевом обучении. После окончания вуза молодой специалист получит первую работу и жилье. В столице сможет рассчитывать на съемную квартиру.



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Теги: Минск
 
 
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Президент поддержал пациентов и пообщался с медиками – о пандемии, финансовой поддержке врачей и политике.
 
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