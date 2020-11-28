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В «красной» зоне: Лукашенко посетил больницу для пациентов с COVID-19
28.11.2020 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Александр Лукашенко посетил шестую клиническую больницу Минска, которая принимает заболевших COVID-19. Президент поддержал пациентов и пообщался с медиками – о пандемии, финансовой поддержке врачей и политике, передает корреспондент «МИР 24» Ольга Забелич.
В шестой клинической больнице под тысячу коек. С начала года ее перепрофилировали под ковидных пациентов. Здесь спасают и получивших травму, и беременных с вирусной инфекцией.
В «красных» зонах медперсонал носит спецкостюмы. Лица не видно, поэтому у каждого на спине – имя и фамилия. Александр Лукашенко тоже одет по форме в белое. Президент сам перенес COVID-19, и о вирусе знает много.
Больница укомплектована: кислород, аппараты ИВЛ. Помогает и центр трансфузиологии. С начала года здесь заготавливают плазму с антителами к COVID-19. Почти 150 переболевших уже стали донорами. Врачи говорят, что вторая волна протекает сложнее. Но здесь научились спасать даже самых тяжелых пациентов.
Поговорил Александр Лукашенко и с медиками: о пандемии, развитии здравоохранения. У врачей вопрос: оставят ли надбавки, когда COVID-19 пойдет на спад.
Речь зашла и о политике. Большинство медиков за постепенные перемены в жизни страны.
Александр Лукашенко сообщил: изменения коснутся и системы высшего образования. Акцент будет сделан на целевом обучении. После окончания вуза молодой специалист получит первую работу и жилье. В столице сможет рассчитывать на съемную квартиру.
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Президент поддержал пациентов и пообщался с медиками – о пандемии, финансовой поддержке врачей и политике.
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