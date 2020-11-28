До -7 градусов, возможен снег. Синоптики сделали прогноз на первую неделю декабря

Источник материала: СТВ

Синоптики обещают снег и гололедицу. Скажется влияние атмосферных фронтов и холодной воздушной массы, распространяющейся с севера Европы, рассказали в программе «Плюс-минус» .





Ольга Федотова, инженер-синоптик Белгидромета Минприроды:

Последний день уходящей осени Беларусь окажется во власти холодного воздуха арктического происхождения. Установится зимний характер погоды, пройдут осадки, в основном снег и мокрый снег. При этом ночная температура ожидается в пределах от 1 до 7 мороза, ну а днем – от -4 до +1°C.

В начале декабря дороги местами скользкие, в отдельных районах будет кружить небольшой снег, ночью -2 – -7°C, при прояснениях до -10°C, а в дневные часы 0 – -5 градусов.





Смотрите подробный прогноз погоды на неделю по областным центрам.

























В первые два дня декабря погоду будут формировать арктические воздушные массы и малоактивные фронтальные разделы.