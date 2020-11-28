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До -7 градусов, возможен снег. Синоптики сделали прогноз на первую неделю декабря
Источник материала: СТВ
Синоптики обещают снег и гололедицу. Скажется влияние атмосферных фронтов и холодной воздушной массы, распространяющейся с севера Европы, рассказали в программе
Ольга Федотова, инженер-синоптик Белгидромета Минприроды:
В начале декабря дороги местами скользкие, в отдельных районах будет кружить небольшой снег, ночью -2 – -7°C, при прояснениях до -10°C, а в дневные часы 0 – -5 градусов.
Смотрите подробный прогноз погоды на неделю по областным центрам.
В первые два дня декабря погоду будут формировать арктические воздушные массы и малоактивные фронтальные разделы.
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Синоптики обещают снег и гололедицу. Скажется влияние атмосферных фронтов и холодной воздушной массы, распространяющейся с севера Европы, рассказали в...
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