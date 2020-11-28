ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Читают ли Владимира Короткевича сегодня и о чём говорят те, кто знает все секреты сгущёнки? Анонс программы «Неделя»

28.11.2020 20:29 — Разное | СТВ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Главные новостные темы в стране и мире найдут отражение в итоговой программе «Неделя». Она выйдет в эфир на телеканале СТВ в воскресенье, 29 ноября, в 19:30.

Читают ли Владимира Короткевича сегодня и о чём говорят те, кто знает все секреты сгущёнки? Анонс программы «Неделя»

Читают ли Владимира Короткевича сегодня и о чём говорят те, кто знает все секреты сгущёнки? Анонс программы «Неделя»

О чем расскажут корреспонденты, смотрите в видеоматериале.

Люди в материале: нет

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости Беларуси. Главные новостные темы в стране и мире найдут отражение в итоговой программе «Неделя». Она выйдет в эфир на телеканале СТВ в воскресенье, 29...
 
Новости дня
Новости разные
 
В «красной» зоне: Лукашенко посетил больницу для пациентов с COVID-19
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

27.11.2020
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
28.11.2020
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика