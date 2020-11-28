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Читают ли Владимира Короткевича сегодня и о чём говорят те, кто знает все секреты сгущёнки? Анонс программы «Неделя»
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Главные новостные темы в стране и мире найдут отражение в итоговой программе «Неделя». Она выйдет в эфир на телеканале СТВ в воскресенье, 29 ноября, в 19:30.
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Читают ли Владимира Короткевича сегодня и о чём говорят те, кто знает все секреты сгущёнки? Анонс программы «Неделя»
Новости Беларуси. Главные новостные темы в стране и мире найдут отражение в итоговой программе «Неделя». Она выйдет в эфир на телеканале СТВ в воскресенье, 29...
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