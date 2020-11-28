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Правозащитники: В Жлобине арестовали участника забастовки на БМЗ

28.11.2020 — Разное | Салiдарнасць  
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Источник материала: Салiдарнасць

Игорь Поваров является членом Белорусского независимого профсоюза.

27 ноября в Жлобине был задержан и арестован член Белорусского независимого профсоюза Игорь Поваров, сообщает правозащитный сайт spring96.org. Он является подозреваемым по уголовному делу.

Активиста подозревают в организации забастовки на Белорусском металлургическом заводе. Правозащитники сообщают, что уголовное дело угрожает еще как минимум трем сотрудникам БМЗ.

Речь идет о Евгении Гомоне, Павле Магидове и Александре Боброве.

 
 
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Игорь Поваров является членом Белорусского независимого профсоюза.
 
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