Правозащитники: В Жлобине арестовали участника забастовки на БМЗ

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Игорь Поваров является членом Белорусского независимого профсоюза.

27 ноября в Жлобине был задержан и арестован член Белорусского независимого профсоюза Игорь Поваров, сообщает правозащитный сайт spring96.org . Он является подозреваемым по уголовному делу.

Активиста подозревают в организации забастовки на Белорусском металлургическом заводе. Правозащитники сообщают, что уголовное дело угрожает еще как минимум трем сотрудникам БМЗ.

Речь идет о Евгении Гомоне, Павле Магидове и Александре Боброве.