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Правозащитники: В Жлобине арестовали участника забастовки на БМЗ
28.11.2020 — Разное | Салiдарнасць
Источник материала: Салiдарнасць
Игорь Поваров является членом Белорусского независимого профсоюза.
27 ноября в Жлобине был задержан и арестован член Белорусского независимого профсоюза Игорь Поваров, сообщает правозащитный сайт
Активиста подозревают в организации забастовки на Белорусском металлургическом заводе. Правозащитники сообщают, что уголовное дело угрожает еще как минимум трем сотрудникам БМЗ.
Речь идет о Евгении Гомоне, Павле Магидове и Александре Боброве.
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Игорь Поваров является членом Белорусского независимого профсоюза.
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