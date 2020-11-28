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«Джаз свободы»: Павел Аракелян выступает вместе с группой The Outsiders
Источник материала: Хартия'97
«Джаз свободы»: Павел Аракелян выступает вместе с группой The Outsiders
Онлайн-трансляция.
Белорусский фонд культурной солидарности проводит онлайн-трансляцию видеоверсии концерта Павла Аракеляна и его группы The Outsiders.
Во время трансляции вы можете пожертвовать любую сумму в Белорусский Фонд культурной солидарности, деньги пойдут на поддержку репрессированных деятелей культуры.
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Онлайн-трансляция.
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