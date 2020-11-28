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У некоторых абонентов не открываются ссылки на Telegram в браузере

28.11.2020 20:53 — Разное | Хартия'97  
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Источник материала: Хартия'97

У некоторых абонентов не открываются ссылки на Telegram в браузере

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  • 28.11.2020, 20:07
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У некоторых абонентов не открываются ссылки на Telegram в браузере

С чем это может быть связано?

Сегодня абоненты, пользующиеся интернетом от МТС и «Белтелекома», заметили, что у них не открываются ссылки в браузере формата https://t.me/.

Tut.by поясняет, с чем это может быть связано.

При попытке перейти по ссылке формата https://t.me/ у некоторых пользователей появляется сообщение, что «подключение не защищено» или что «не удается получить доступ к сайту».

Telegram-канал «За BYnet» связывает это с тем, что в список ограниченного доступа БелГИЭ был внесен веб-доступ по ссылке в браузере к популярным Telegram-каналам, ранее признанным «экстремистскими». Причем важный момент — по ссылке формата https://t.me/. Но, как нам пояснил технический специалист, нельзя заблокировать лишь один канал — в итоге заблокируется весь домен (что, видимо, сейчас и произошло).

Напомним, что ссылку на данный популярный Telegram-канал уже вносили в список ресурсов ограниченного доступа — но тогда в виде ссылки в формате t.me. В итоге 22 октября некоторые абоненты A1 начали испытывать сложности с доступом к ресурсу t.me через определенные браузеры, например Google Chrome — эту неисправность устранили в тот же день.

Сейчас же все наоборот — ссылки формата https://t.me/ открываются при помощи мобильного интернета А1, но не открываются у МТС, byfly или Unet.

Напомним: сайты попадают в список ресурсов ограниченного доступа «на основании решения Министерства информации Республики Беларусь». Список с такими ресурсами закрыт для просмотра обычным пользователям, но доступен для интернет-провайдеров.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

 
 
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