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Солигорский «Шахтёр» стал чемпионом Беларуси по футболу

28.11.2020 21:05 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Чемпионом Беларуси по футболу стал солигорский «Шахтер», сообщили в программе «СТВ-Спорт». «Горняки» обыграли «Минск» и опередили в турнирной таблице БАТЭ.

Солигорский «Шахтёр» стал чемпионом Беларуси по футболу

Судьба золота решалась в последнем туре, и больше шансов на новый титул имели борисовчане. Но в своем поединке они расписали ничью с минским «Динамо», отдав все карты в руки «Шахтеру». И он не спасовал. По ходу противостояния с «горожанами» «горняки» дважды уступали, но все же победили – 4:2. Причем свой третий мяч солигорский клуб забил на 93-й минуте, а последний и вовсе на 96-й.

Таким образом, «Шахтер» во второй раз в истории стал чемпионом Беларуси по футболу. С серебром – БАТЭ, с бронзой – жодинское «Торпедо».

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Теги: Минск
 
 
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Новости Беларуси. Чемпионом Беларуси по футболу стал солигорский «Шахтер», сообщили в программе «СТВ-Спорт». «Горняки» обыграли «Минск» и опередили в турнирной...
 
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