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Осторожно, «Таня»! Чем опасен циклон, который бушует в первую неделю декабря

28.11.2020 21:05 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Очередной циклон, зародившийся над Атлантикой и получивший у наших западных коллег имя «Таня», пригрозил ветром, дождями и мокрым снегом нашим соседям, рассказали в программе «Плюс-минус».  

До -7 градусов, возможен снег. Синоптики сделали прогноз на первую неделю декабря

Осторожно, «Таня»! Чем опасен циклон, который бушует в первую неделю декабря

Основной удар – по северо-западу России. Также метеорологи предупреждают, что центральную часть страны опять могут атаковать ледяные дожди. Зрелище впечатляющее и с большими последствиями.  

Люди в материале: Ольга Войтенкова

 
 
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Очередной циклон, зародившийся над Атлантикой и получивший у наших западных коллег имя «Таня», пригрозил ветром, дождями и мокрым снегом нашим соседям, рассказали...
 
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