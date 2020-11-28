|
Осторожно, «Таня»! Чем опасен циклон, который бушует в первую неделю декабря
Источник материала: СТВ
Очередной циклон, зародившийся над Атлантикой и получивший у наших западных коллег имя «Таня», пригрозил ветром, дождями и мокрым снегом нашим соседям, рассказали в программе
Основной удар – по северо-западу России. Также метеорологи предупреждают, что центральную часть страны опять могут атаковать ледяные дожди. Зрелище впечатляющее и с большими последствиями.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Очередной циклон, зародившийся над Атлантикой и получивший у наших западных коллег имя «Таня», пригрозил ветром, дождями и мокрым снегом нашим соседям, рассказали...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)