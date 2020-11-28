Осторожно, «Таня»! Чем опасен циклон, который бушует в первую неделю декабря

Источник материала: СТВ

Очередной циклон, зародившийся над Атлантикой и получивший у наших западных коллег имя «Таня», пригрозил ветром, дождями и мокрым снегом нашим соседям, рассказали в программе «Плюс-минус» .

До -7 градусов, возможен снег. Синоптики сделали прогноз на первую неделю декабря





Основной удар – по северо-западу России. Также метеорологи предупреждают, что центральную часть страны опять могут атаковать ледяные дожди. Зрелище впечатляющее и с большими последствиями.