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Главный тренер БАТЭ: отдали всех себя на поле, все расстроены

28.11.2020 21:23 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Солигорский «Шахтер» стал чемпионом Беларуси по футболу, сообщили в программе «СТВ-Спорт». «Горняки» обыграли «Минск» и опередили в турнирной таблице БАТЭ.

Солигорский «Шахтёр» стал чемпионом Беларуси по футболу

Главный тренер БАТЭ: отдали всех себя на поле, все расстроены

Александр Лисовский, главный тренер ФК БАТЭ:
Что здесь говорить? Здесь и так все понятно, что отдали всех себя на поле, все расстроены. Какие-то слова еще говорить… Все понятно. Игра тяжелая была, как и ожидали. К пацанам никаких вообще претензий нет: отдали всех себя на поле. Немножко где-то, может, остроты не хватило, каких-то моментов, но знали, что «Динамо» хорошо обороняется, поэтому каждым моментом, который даже был, надо было дорожить.

Люди в материале: Александр Лисовский

 
Теги: Минск
 
 
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Новости Беларуси. Солигорский «Шахтер» стал чемпионом Беларуси по футболу, сообщили в программе «СТВ-Спорт». «Горняки» обыграли «Минск» и опередили в турнирной...
 
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