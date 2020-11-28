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Главный тренер БАТЭ: отдали всех себя на поле, все расстроены
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Солигорский «Шахтер» стал чемпионом Беларуси по футболу, сообщили в программе «СТВ-Спорт». «Горняки» обыграли «Минск» и опередили в турнирной таблице БАТЭ.
Александр Лисовский, главный тренер ФК БАТЭ:
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Новости Беларуси. Солигорский «Шахтер» стал чемпионом Беларуси по футболу, сообщили в программе «СТВ-Спорт». «Горняки» обыграли «Минск» и опередили в турнирной...
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