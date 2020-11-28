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В Риме +8, в Москве +1. Погода в Европе на неделю с 30 ноября по 6 декабря
Источник материала: СТВ
В Париже синоптики обещают солнечную погоду, без осадков. Столбик термометра здесь покажет +4°C.
В Вене облачно и +2°C, в Риме возможен дождь и +8°C. В столице Испании столбик термометра поднимется до 14 градусов тепла. День обещает быть солнечным.
В Софии +11°C и дождливо. Без осадков в Анкаре, температура поднимется до +10°C. В Афинах чуть теплее: здесь обещают 16 выше ноля, но не исключены грозы и дождь.
На контрасте Прибалтика. Температура воздуха в регионе значительно ниже: в Риге около 0°C, в Вильнюсе -2°C.
В Варшаве также 2 градуса, но с плюсом. В Киеве пока тоже плюсовая температура – 6 градусов тепла. Здесь вероятны дожди. В Москве ожидается мокрый снег и +1°C.
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В Париже синоптики обещают солнечную погоду, без осадков. Столбик термометра здесь покажет +4°C. В Вене облачно и +2°C, в Риме возможен дождь и +8°C. В столице Испании...
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