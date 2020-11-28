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В Риме +8, в Москве +1. Погода в Европе на неделю с 30 ноября по 6 декабря

28.11.2020 21:41 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

В Париже синоптики обещают солнечную погоду, без осадков. Столбик термометра здесь покажет +4°C. 

В Вене облачно и +2°C, в Риме возможен дождь и +8°C. В столице Испании столбик термометра поднимется до 14 градусов тепла. День обещает быть солнечным.  

До -7 градусов, возможен снег. Синоптики сделали прогноз на первую неделю декабря

В Риме +8, в Москве +1. Погода в Европе на неделю с 30 ноября по 6 декабря

В Софии +11°C и дождливо. Без осадков в Анкаре, температура поднимется до +10°C. В Афинах чуть теплее: здесь обещают 16 выше ноля, но не исключены грозы и дождь.  

В Риме +8, в Москве +1. Погода в Европе на неделю с 30 ноября по 6 декабря

На контрасте Прибалтика. Температура воздуха в регионе значительно ниже: в Риге около 0°C, в Вильнюсе -2°C.  

В Риме +8, в Москве +1. Погода в Европе на неделю с 30 ноября по 6 декабря

В Варшаве также 2 градуса, но с плюсом. В Киеве пока тоже плюсовая температура – 6 градусов тепла. Здесь вероятны дожди. В Москве ожидается мокрый снег и +1°C.  

Люди в материале: Ольга Войтенкова

 
 
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В Париже синоптики обещают солнечную погоду, без осадков. Столбик термометра здесь покажет +4°C.  В Вене облачно и +2°C, в Риме возможен дождь и +8°C. В столице Испании...
 
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