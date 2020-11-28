Бразильский легионер бросил в адрес тренера «Витебска» слово «с**а»?

Источник материала: Tut.by

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Скандалом завершился матч в Витебске , где «Торпедо-БелАЗ» на последних минутах вырвал победу у местного клуба, а бразильский легионер Жодино Липе Велозу стал героем и, вероятно, антигероем игры. Напомним, что «автозаводцы» впервые стали обладателями наград чемпионата Беларуси по футболу .

Бразилец в конце матча забил гол, который подарил его команде победу и бронзовые медали чемпионата Беларуси по футболу.



Липе Велозу. Фото: «Торпедо-БелАЗ»

Но игрок сразу получил красную карточку за неспортивное поведение. Как потом сказал главный тренер «Торпедо-БелАЗ» Юрий Пунтус, якобы Велозу, подойдя к бровке, бросил в адрес главного тренера «Витебска» Сергея Ясинского слово «сука», передает «Прессбол» .

— Когда судья показал красную карточку, я подошел к боковому арбитру и услышал от него, что якобы Велозу, подойдя к бровке, в адрес Сергея Ясинского сказал, я это слово повторю, потому что оно литературное: сука.

Не слышал, поэтому не буду защищать. Однозначно, если он это сказал, его не красит это.

Но я понимаю — большие эмоции. Уверен, что могло быть и так, учитывая, что бразилец на русском всего пару слов знает, в том числе и сука. Он мог сказать в адрес любого, но ни в коем случае не в адрес Ясинского.

Если он сказал в его адрес, я за него могу извиниться. Но я не уверен, что в такой игре судье надо было поступать так.

Я эту красную карточку не защищаю, сам сторонник уважительного отношения. И чтобы футболисты были воспитанные. Все, кто со мной рядом, знают, что я это не терплю и штрафую и борюсь педагогически с этим, — поделился мыслями Юрий Пунтус.

Отметим, что после этого инцидента на поле случилась потасовка игроков. Матч закончился со счетом 3:2 в пользу Жодино.

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