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Разговорчики в сети: «Какая демократия у нас? Что тогда значит отсутствие демократии?»

28.11.2020 — Разное | Салiдарнасць  
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Источник материала: Салiдарнасць

Собрали реакцию на вознаграждение Натальи Кочановой медалью «за укрепление демократии».

Разговорчики в сети: «Какая демократия у нас? Что тогда значит отсутствие демократии?»

Политический аналитик Александр Федута: «Скажу грубо. После медали за укрепление демократии Кочановой осталось вручить седло корове».

Разговорчики в сети: «Какая демократия у нас? Что тогда значит отсутствие демократии?»

Из комментариев на дискуссионной площадке talks.by:

«Прав и свобод каких граждан?»

«У меня ощущение, что я живу в зазеркалье. Какая демократия у нас? Журналистов и блогеров пачками садят, закрывают независимые издания, иностранных журналистов выгнали из страны. Десятки тысяч осужденных за то, что мирно ходят по улице, по сути, не нарушая даже общественный порядок. Неужели именно это они и подразумевают под «демократией». Я тогда прошу объяснить – что такое отсутствие демократии?»

«Филькина грамота от СНГ. А можно увидеть конкретный список её достижений, на основании которого выдали эту награду?»

«За особый вклад в развитие... демократии!» Да уж, нет слов».

«Наталья Ивановна всегда была очень грамотным руководителем и парламентарием. Она не боится и с оппозиционно настроенными гражданами пообщаться. И всегда очень доступно и четко выражает свои мысли. Что ж? Мои поздравления!»

 
 
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