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Известный белорусский кикбоксер: В Беларуси творится полный беспредел

28.11.2020 21:55 — Разное | Хартия'97  
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Источник материала: Хартия'97

Известный белорусский кикбоксер: В Беларуси творится полный беспредел

  • 28.11.2020, 21:31
  • 1,696
Известный белорусский кикбоксер: В Беларуси творится полный беспредел

Сергей Скиба рассказал, почему не может молчать.

Трехкратный чемпион мира и многократный победитель Кубка мира по кикбоксингу и других топовых турниров Сергей Скиба недавно был вынужден уехать из Беларуси.

— Пришлось уехать, потому что то, что творится в Беларуси, это полный беспредел, настоящий геноцид народа. С тобой могут сделать все, что угодно, и люди не понесут за это никакой ответственности , — говорит Скиба "Трибуне".

Скиба говорит, что со стороны федерации кикбоксинга и таиландского бокса на него происходило давление:

— Первый заместитель федерации Анатолий Симончик мне прямым текстом сказал: "Раз ты подписал письмо [открытое письмо спортсменов против насилия и фальсификаций. — прим.], пошел в политику, а спорт вне политики, то тебе нечего делать в Федерации и вообще в этом спорте.

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Сергей Скиба рассказал, почему не может молчать.
 
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