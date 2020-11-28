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Александр Сингаевский: хладнокровие, уверенность принесли нам победу во второй партии
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Волейбольный «Строитель» продолжает победную серию в чемпионате Беларуси, сообщили в программе «СТВ-Спорт».
Команда Александра Сингаевского добыла восьмую викторию, обыграв могилевский «Коммунальник». В нынешнем розыгрыше соперники уже встречались. В конце сентября минчане уверенно взяли верх в трех партиях.
К встрече 28 ноября дружины подошли на первом и четвертом местах, что давало надежду на упорное противостояние. Однако первый сет интригу убил: «Строитель» взял верх – 25:15. Во второй и третьей партиях «Коммунальник» сопротивлялся активнее, но все равно уступил сухо.
Александр Сингаевский, главный тренер ВК «Строитель»:
В конечном итоге я был уверен. Сомневался, но все равно. Вот ребята, которые выходили на замену, конечно, далеки еще от оптимальной формы.
Следующий матч команда Александра Сингаевского проведет 5 декабря на площадке «Чижовка-Арены» против принципиального соперника – солигорского «Шахтера».
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Новости Беларуси. Волейбольный «Строитель» продолжает победную серию в чемпионате Беларуси, сообщили в программе «СТВ-Спорт». Команда Александра Сингаевского...
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