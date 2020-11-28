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Первая победа в чемпионате России. «Минчанка» дома обыграла «Протон»
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Первый в этом соревновательном году домашний матч в российской Суперлиге провела «Минчанка», сообщили в программе «СТВ-Спорт».
Во дворце спорта «Уручье» белоруски последний раз выступали 9 месяцев назад. В гости к нашему чемпиону пожаловал саратовский «Протон».
Тем не менее пока дела у «горожанок» складываются не лучшим образом: «Минчанка» находится на 13-й позиции в турнире. Однако несколько матчей с участием белорусского клуба ранее были перенесены. А это значит, что наверстать соперников у белорусок есть все шансы.
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Новости Беларуси. Первый в этом соревновательном году домашний матч в российской Суперлиге провела «Минчанка», сообщили в программе «СТВ-Спорт». Во дворце спорта...
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