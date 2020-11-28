Григорий Азарёнок: цель Запада – глобальное доминирование, им нужно завладеть Евразией

Источник материала: СТВ

Григорий Азаренок, корреспондент:

Ложь не есть правда, а истина всегда одна. Меня зовут Григорий Азаренок, это «Тайные пружины политики – 2020». Здравствуйте.

Мировая политика – это не форумы, дискуссии, резолюции, саммиты и дипломатические переговоры. Мировая политика – это плащ и кинжал, тайный заговор, клевета и ложь. И движется она не громкой поступью волеизъявления народов, пружины ее скользкие и гнусные, как шаг змеи.





Григорий Азаренок:

11 марта 1314 года в Париже был казнен великий магистр Ордена тамплиеров Жак де Моле. В пламени костра он громко проклял папу и короля.

Столетия мировой истории, казалось бы, навсегда покрыли это прахом забвения. После прошли сотни войн, внутренних и внешних. Кардинально изменилась геополитическая карта мира. Перевернулось религиозное сознание людей. На арену вышли идеи гуманизма, просвещения, свободы, равенства и братства.

Но вот наступило 21 января 1793 года. В революционном Париже казнили короля Людовика XVI. Ему отрубили голову с помощью самой страшной машины того времени, гильотины. Страшной – потому что чрезвычайно эффективной. Революционные фанатики развозили их по улицам и с невиданной доселе скоростью вершили приговоры. Тогда, кстати, тоже говорили, что наступает эра Новой Франции.

Но вернемся к этому эпизоду. Уже к отрубленной голове подошел некий мужчина в маске. Он взял Людовика XVI за волосы, поднял над беснующейся толпой и произнес: «Жак де Моле, ты отмщен».

То есть во внутренней логике революционных событий была некая тайная пружина. Она была незаметной, но основной. Непросвещенные профаны думали, что выходят на улицы ради всеобщего благополучия, а на самом деле управлялись какой-то невидимой для глаз силой. К чему привела французская революция, думаю, напоминать не нужно. Европа погрузилась в десятилетия кровопролитных войн.





Григорий Азаренок:

Но прошли еще столетия. Технологии манипуляции людьми и даже целыми народами совершенствовались. Я приведу один текст:

«Окончится война, все как-то утрясется, устроится. И мы бросим все, что имеем, – все золото, всю материальную мощь на оболванивание и одурачивание людей. Человеческий мозг, сознание людей способны к изменению. Посеяв там хаос, мы незаметно подменим их ценности на фальшивые и заставим их в эти фальшивые ценности верить.

Из литературы и искусства, например, мы постепенно вытравим их социальную сущность, отучим художников, отобьем у них охоту заниматься изображением, исследованием тех процессов, которые происходят в глубинах народных масс. Литература, театры, кино – все будет изображать и прославлять самые низменные человеческие чувства. Мы будем всячески поддерживать и прославлять так называемых художников, которые станут насаждать и вдалбливать в человеческое сознание культ секса, насилия, садизма, предательства, – словом, всякой безнравственности. В управлении государством мы создадим хаос и неразбериху. Честность и порядочность будут осмеиваться и никому не станут нужны, превратятся в пережиток прошлого. Хамство и наглость, ложь и обман, пьянство и наркомания, животный страх друг перед другом и беззастенчивость, предательство. И лишь немногие, очень немногие будут догадываться или даже понимать, что происходит. Но таких людей мы поставим в беспомощное положение, превратим в посмешище, найдем способ их оболгать и объявить отбросами общества. Будем вырывать духовные корни, опошлять и уничтожать основы духовной нравственности. Мы будем браться за людей с детских, юношеских лет, главную ставку будем делать на молодежь, станем разлагать, развращать, растлевать ее. Мы сделаем из них циников, пошляков, космополитов».





Григорий Азаренок:

Это текст, который в мировой науке называют планом Аллена Даллеса, директора ЦРУ. Да, происхождение документа неоднозначно, многие уверяют, что это фальшивка. Но тогда ответьте на вопрос – а разве так не произошло? Разве не сбылось все то, что я только что прочитал? Буквально, слово в слово, все произошло именно так.

После появления ядерного оружия основную роль в тактических спецоперациях выполняют СМИ и культура. Архитектор перестройки Александр Яковлев открыто заявил, что с помощью гласности, используя тоталитарные силы партии, они цинично и нагло уничтожали идеологические основы Советского Союза.





Григорий Азаренок:

Поэтому прежде чем применять военную силу, создается сеть НКО, СМИ, грантовых программ, которые якобы не делают ничего плохого. Продвигают атрибутику, занимаются экологией, спасают зверюшек, дают альтернативное мнение, внедряют определенного типа образование. И в один момент этот гнойник взрывается. Люди с обработанными мозгами и раскаленными эмоциями выходят на улицы. В стиле тоталитарных сект они кричат и хлопают, не понимая, что скоро эти аплодисменты могут превратиться во взрывы.

Цель Запада – глобальное доминирование. Им нужно завладеть Хартлендом – сердцем мира – Евразией. Заполучить природные и духовные богатства. Беларусь многие столетия стояла препятствием на их пути. Нерушимой Брестской крепостью. И сейчас слизкая змея ползет в наш дом.





Григорий Азаренок:

Победить подлость, обман, предательство, интриги и клевету можно только одним способом. Быть честным, открытым и сильным. Змея злобно шипит и уползает, когда перед ней не слабый, трусливый и лживый политик. Давали отпор Петр I, Александр III, Эрнесто Че Гевара, Шарль де Голль и Фидель Кастро. Сейчас на линии огня наш Президент, и он раздавит ядовитую гадюку.