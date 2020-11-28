ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Главный тренер «Борисова-900» о матче с «Минском»: победа далась крайне тяжело

28.11.2020 22:35 — Разное | СТВ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Завершился игровой день чемпионата Беларуси по мини-футболу, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

В программе субботы, 28 ноября, значились два матча. Непростой выдалась встреча в столице, где «Минск» принимал «Борисов-900». Хозяева идут на последней строчке турнирной таблицы, не уступив лишь в одном матче со старта турнира. У гостей положение куда лучше – седьмое место в генерале.

Главный тренер «Борисова-900» о матче с «Минском»: победа далась крайне тяжело

Несмотря на очевидный фаворитский статус, открыть счет борисовчане смогли не сразу. Первый тайм закончился с нулевыми цифрами на табло. А после перерыва к созданным моментам добавилась реализация. На 29-й минуте борисовчане открыли счет, а на 37-й Сергей Гайдук удвоил преимущество. 2:0 – виктория «Борисова-900».

Главный тренер «Борисова-900» о матче с «Минском»: победа далась крайне тяжело

Сергей Павловец, главный тренер МФК «Борисов-900»:
После первого тайма счет должен был где-то 2:2 быть. Это, скорее всего, просто индивидуальное мастерство и наших игроков, и игроков «Минска» подвело именно в решающий момент, когда мастеровитые люди решают моменты на раз-два.

Победа далась крайне тяжело. Команда Минска, несмотря на то, что занимает последнее место, достаточно обученная. В каждом матче из предыдущих они могли брать очки. Где-то везение, психология, но будущее за ними, как говорится.

Главный тренер «Борисова-900» о матче с «Минском»: победа далась крайне тяжело

Таким образом, борисовчане с 12 очками укрепляются на седьмом месте турнирной таблицы. «Минск» все еще замыкает рейтинг.

Люди в материале: Сергей Павловец

 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости Беларуси. Завершился игровой день чемпионата Беларуси по мини-футболу, сообщили в программе «СТВ-Спорт». В программе субботы, 28 ноября, значились два...
 
Новости дня
Новости разные
 
Итоги первых гонок биатлонного сезона. Как показали себя белорусские спортсмены?
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

27.11.2020
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
28.11.2020
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика