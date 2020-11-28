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Итоги первых гонок биатлонного сезона. Как показали себя белорусские спортсмены?

28.11.2020 22:35 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Двумя индивидуальными гонками начался новый биатлонный сезон. Первый этап Кубка мира принимает Контиолахти, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Итоги первых гонок биатлонного сезона. Как показали себя белорусские спортсмены?

В мужской дисциплине лучшим из наших стал Антон Смольский. Он допустил три промаха и финишировал на 19-й позиции. Бочарников стал 24-м, Лобастов – 59-м, Елетнов – 88-м, Воробей – 90-м. Вне конкуренции оказался норвежец Стурла Легрейд.

Итоги первых гонок биатлонного сезона. Как показали себя белорусские спортсмены?

В аналогичной женской дисциплине победила Вирер. При этом на четырех огневых рубежах она не допустила ни одного промаха. Отлично показала себя и Динара Алимбекова. Белоруска продемонстрировала весьма приличную скорость, однако дважды ошиблась на стрельбище. Итог – 8-е место. Елена Кручинкина – 16-я, Ирина Кривко – 23-я, Анна Сола – 66-я.

Люди в материале: Никита Лобастов, Сергей Бочарников, Роман Елетнов, Антон Смольский, Максим Воробей, Стурла Легрейд, Доротея Вирер, Динара Алимбекова, Елена Кручинкина, Ирина Кривко, Анна Сола

 
 
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Новости Беларуси. Двумя индивидуальными гонками начался новый биатлонный сезон. Первый этап Кубка мира принимает Контиолахти, сообщили в программе «СТВ-Спорт». ...
 
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