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Мини-футбол. «Витэн» с победы стартовал в Лиге чемпионов
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Оршанский «Витэн» успешно стартовал в квалификации мини-футбольной Лиги чемпионов, сообщили в программе «СТВ-Спорт».
Своего первого соперника белорусы просто не заметили. В ворота украинского клуба «Черно море» наш чемпион отправил 7 безответных мячей. Покером отметился Артем Козел, еще два гола на счету Евгения Перемитина, один мяч забил Павел Раговик.
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Новости Беларуси. Оршанский «Витэн» успешно стартовал в квалификации мини-футбольной Лиги чемпионов, сообщили в программе «СТВ-Спорт». Своего первого соперника...
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