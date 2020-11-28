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Мини-футбол. «Витэн» с победы стартовал в Лиге чемпионов

28.11.2020 22:35 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Оршанский «Витэн» успешно стартовал в квалификации мини-футбольной Лиги чемпионов, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Мини-футбол. «Витэн» с победы стартовал в Лиге чемпионов

Своего первого соперника белорусы просто не заметили. В ворота украинского клуба «Черно море» наш чемпион отправил 7 безответных мячей. Покером отметился Артем Козел, еще два гола на счету Евгения Перемитина, один мяч забил Павел Раговик.

Люди в материале: Артем Козел, Евгений Перемитин, Павел Раговик

 
 
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Новости Беларуси. Оршанский «Витэн» успешно стартовал в квалификации мини-футбольной Лиги чемпионов, сообщили в программе «СТВ-Спорт». Своего первого соперника...
 
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