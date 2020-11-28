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Под Солигорском «Нива» насмерть сбила велосипедиста

29.11.2020 06:11 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Авария произошла около 18.00 28 ноября в деревне Сковшин Солигорского района, сообщает пресс-служба МВД Беларуси.

62-летний водитель Lada Niva сбил двигавшегося в попутном направлении 50-летнего велосипедиста. Последний от полученных травм умер на месте.

На велосипеде установлен катафот, водитель машины был без видимых признаков алкогольного опьянения.

Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

 
 
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Авария произошла около 18.00 28 ноября в деревне Сковшин Солигорского района.
 
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