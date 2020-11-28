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Под Солигорском «Нива» насмерть сбила велосипедиста
Источник материала: Tut.by
Авария произошла около 18.00 28 ноября в деревне Сковшин Солигорского района,
62-летний водитель Lada Niva сбил двигавшегося в попутном направлении 50-летнего велосипедиста. Последний от полученных травм умер на месте.
На велосипеде установлен катафот, водитель машины был без видимых признаков алкогольного опьянения.
Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.
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Авария произошла около 18.00 28 ноября в деревне Сковшин Солигорского района.
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