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СМИ узнали о планах Байдена назначить вдову сенатора-республиканца Маккейна послом в Лондоне
Источник материала: Хартия'97
СМИ узнали о планах Байдена назначить вдову сенатора-республиканца Маккейна послом в Лондоне
Синди Маккейн — известный англофил.
Избранный президент США Джо Байден присматривается к Синди Маккейн в качестве посла в Великобритании.
Об этом сообщает
Маккейн, вдова покойного сенатора Джона Маккейна (от штата Аризона), активно критиковала президента Трампа и поддерживала Байдена во время его кампании. Она — известный англофил, отмечает The Independent.
«Это ее, если она этого хочет», — сказал источник The Times. «Она освободила Аризону. Они это знают».
Байден стал первым демократом, выигравшим Аризону с 1996 года. Некоторые демократы говорят, что поддержка со стороны Маккейна и сенатора Джеффа Флейка — двух уважаемых республиканцев от штата — подтолкнула Байдена к вершине.
Два республиканца, которые оба заявили, что Байден восстановит гражданственность и честь в Белом доме, были переведены на административные посты Байдена, а Маккейн, возможно, будет высшим послом или другим дипломатическим постом.
Байден также предоставил Маккейн место для выступления на Национальном съезде Демократической партии и назвал ее членом консультативного совета своего переходного периода. Хотя она никогда не занимала государственные должности, она была в первом ряду в международной дипломатии, путешествуя по миру со своим покойным мужем, которого Трамп неоднократно осуждал.
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Синди Маккейн — известный англофил.
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