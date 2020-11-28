Источник материала: Хартия'97

СМИ узнали о планах Байдена назначить вдову сенатора-республиканца Маккейна послом в Лондоне 1 28.11.2020, 22:08

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Фото: Global Look Press/Andreas Gebert

Синди Маккейн — известный англофил.

Избранный президент США Джо Байден присматривается к Синди Маккейн в качестве посла в Великобритании.

Об этом сообщает «Новое время» со ссылкой на The Hill.

Маккейн, вдова покойного сенатора Джона Маккейна (от штата Аризона), активно критиковала президента Трампа и поддерживала Байдена во время его кампании. Она — известный англофил, отмечает The Independent.

«Это ее, если она этого хочет», — сказал источник The Times. «Она освободила Аризону. Они это знают».

Байден стал первым демократом, выигравшим Аризону с 1996 года. Некоторые демократы говорят, что поддержка со стороны Маккейна и сенатора Джеффа Флейка — двух уважаемых республиканцев от штата — подтолкнула Байдена к вершине.

Два республиканца, которые оба заявили, что Байден восстановит гражданственность и честь в Белом доме, были переведены на административные посты Байдена, а Маккейн, возможно, будет высшим послом или другим дипломатическим постом.

Байден также предоставил Маккейн место для выступления на Национальном съезде Демократической партии и назвал ее членом консультативного совета своего переходного периода. Хотя она никогда не занимала государственные должности, она была в первом ряду в международной дипломатии, путешествуя по миру со своим покойным мужем, которого Трамп неоднократно осуждал.

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