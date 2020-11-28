На Красной площади в Москве открылся ледовый каток

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 28 ноя - Sputnik. ГУМ-Каток начал новый сезон, его торжественное открытие состоялось 28 ноября в Москве.

В этом году ГУМ-Катку исполняется 15 лет. По этому поводу на открытии выступили фигуристы Маргарита Дробязко и Повилас Ванагас, которые участвуют в мюзикле Татьяны Навки "Руслан и Людмила", а олимпийская чемпионка Алина Загитова представила отрывок мюзикла "Спящая красавица. Легенда двух королевств".

После шоу олимпийская чемпионка по фигурному катанию Татьяна Навка и чемпион мира по хоккею Алексей Яшин провели мастер-класс по катанию для посетителей катка.

Площадка возле ГУМа будет работать ежедневно с 10:00 до 23:00 до 1 марта, он открыт для посещения при любой погоде. По словам организаторов, в этом сезоне каток преобразится в сказочную зимнюю страну с новогодними оленями, веселыми пингвинами и мудрыми совами.

Читайте также:

Клиенты звонят, но есть нюансы: будут ли в Минске новогодние корпоративы?

новогодние корпоративы? Одна из главных концертных площадок Минска ушла на карантин