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На Красной площади в Москве открылся ледовый каток

29.11.2020 09:03 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 28 ноя - Sputnik. ГУМ-Каток начал новый сезон, его торжественное открытие состоялось 28 ноября в Москве.

© Sputnik / Евгений Одиноков
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В этом году ГУМ-Катку исполняется 15 лет. По этому поводу на открытии выступили фигуристы Маргарита Дробязко и Повилас Ванагас, которые участвуют в мюзикле Татьяны Навки "Руслан и Людмила", а олимпийская чемпионка Алина Загитова представила отрывок мюзикла "Спящая красавица. Легенда двух королевств". 

После шоу олимпийская чемпионка по фигурному катанию Татьяна Навка и чемпион мира по хоккею Алексей Яшин провели мастер-класс по катанию для посетителей катка. 

Площадка возле ГУМа будет работать ежедневно с 10:00 до 23:00 до 1 марта, он открыт для посещения при любой погоде. По словам организаторов, в этом сезоне каток преобразится в сказочную зимнюю страну с новогодними оленями, веселыми пингвинами и мудрыми совами.

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Теги: Минск
 
 
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