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На Красной площади в Москве открылся ледовый каток
29.11.2020 09:03 — Разное | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 28 ноя - Sputnik. ГУМ-Каток начал новый сезон, его торжественное открытие состоялось 28 ноября в Москве.
© Sputnik / Евгений Одиноков
В этом году ГУМ-Катку исполняется 15 лет. По этому поводу на открытии выступили фигуристы Маргарита Дробязко и Повилас Ванагас, которые участвуют в мюзикле Татьяны Навки "Руслан и Людмила", а олимпийская чемпионка Алина Загитова представила отрывок мюзикла "Спящая красавица. Легенда двух королевств".
После шоу олимпийская чемпионка по фигурному катанию Татьяна Навка и чемпион мира по хоккею Алексей Яшин провели мастер-класс по катанию для посетителей катка.
Площадка возле ГУМа будет работать ежедневно с 10:00 до 23:00 до 1 марта, он открыт для посещения при любой погоде. По словам организаторов, в этом сезоне каток преобразится в сказочную зимнюю страну с новогодними оленями, веселыми пингвинами и мудрыми совами.
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Не исключено, что именно на этой площадке сыграет в хоккей Владимир Путин, как это было в предыдущие годы, отметил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
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