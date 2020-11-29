|
Латушко — об освобождении Бабарико: «Лукашенко настаивает, чтобы он уехал на Кипр»
Источник материала: KYKY>
Член президиума КС Павел Латушко поделился «инсайдом» о потенциальном освобождении Виктора Бабарико. Такая информация прозвучала в прямой трансляции на ютуб-канале проекта, который нельзя называть.
Латушко припомнил
«Одним из условий, которое осталось за скобками, как говорят наши источники, — это возможное освобождение Виктора Бабарико, — подчеркнул Латушко. — Мы знаем, что этот разговор идет уже давно. Он велся перед
Даже сегодня [28 ноября] прошла информация, что Виктор Дмитриевич уже находится на свободе. Она не подтвердилась по различным каналам, хотя кто его знает. Возможно, в ближайшее время она подтвердится, потому что сейчас Лукашенко якобы отстаивает позицию, по нашим инсайдам, о том, чтобы Виктор Дмитриевич уехал на Кипр вместе со своим сыном [Эдуардом]. И это будет условием особождения».
«Но, я думаю, очень многое зависит от позиции Виктора Дмитриевича, — продолжил свою мысль Павел Латушко. — Конечно же, мы желаем скорейшего освобождения и Виктору Бабарико, и [Павлу] Северинцу, и [Николаю] Статкевичу, и [Марии] Колесниковой, и [Максиму] Знаку, и всем 143-м — а может быть, даже и более: тяжело сосчитать в это ужасное время, сколько у нас политических заключенных, — чтобы они оказались на свободе, в Беларуси и активно участвовали в политической жизни [страны]».
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Член президиума КС Павел Латушко поделился «инсайдом» о потенциальном освобождении Виктора Бабарико. Такая информация прозвучала в прямой трансляции на...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)