На лице появились красные пятна. Что это может быть?

Источник материала: Tut.by

Внешние изменения на лице всегда заметны, одно из них — красные пятна. О чем может говорить такое поведение кожи и стоит ли беспокоиться? HEALTH.TUT.BY попросил специалиста медицинского центра «Нордин» Юлию Асташонок объяснить эти нюансы.

Юлия Асташонок Врач-дерматолог первой категории

Почему на лице могут появиться пятна красного цвета

— Причины могут быть разнообразными. То, что нужно сделать, это проанализировать, произошли ли в организме какие-либо изменения, провести обследования, — сразу замечает врач.

Первой причиной, которая может спровоцировать появление красных пятен, дерматолог называет наследственные особенности строения кожного покрова.

— В этом случае покраснения чаще всего появляются на сухой, обезвоженной, раздраженной коже. Пятна могут быть единичные, а могут распространяться на все лицо, — описывает ситуацию врач. — И сама краснота может проявляться то в большей, то в меньшей степени.

Другой причиной появления красных пятен могут стать прилив крови к лицу при активных физических нагрузках, стрессе, сильном напряжении или смене температуры воздуха, при переохлаждении и после перегрева.

Могут быть более серьезные причины — грибковые поражения, начальное проявление герпеса, розацея, демодекс, псориаз, экзземы и другие заболевания. Вплоть до системной красной волчанки.



Фото: burst.shopify.com

Пятна на лице могут быть как аллергическая реакция на факторы извне (например, погода, косметические средства ухода) или изнутри (при употреблении продуктов питания, которые спровоцировали аллергию).

Все пятна делятся на воспалительные и не воспалительные. К не воспалительным пятнам относится гиперпигментация. Она может возникнуть после длительного пребывания под прямыми солнечными лучами.

Что делать, если появились покраснения на лице

Юлия рекомендует все же отправиться к врачу. Специалист объясняет:

— Лучше предупредить заболевание, чем его запустить. Если на лице кожа шелушится и чешется, то это может сигнализировать о каких-либо начавшихся процессах даже внутри организма. Нужно их диагностировать. Это может быть изменением со стороны желудочно-кишечного тракта, гормональной перестройкой, реакцией нервной системы. Поэтому, чтобы устранить пятно, придется пройти некоторые обследования.

Скорее всего, их набор будет такой: общий анализ крови и мочи плюс биохимический анализ крови. Например, изменение уровня билирубина говорит о потенциальных проблемах желчного пузыря. Возможно, ранняя диагностика позволит предупредить развитие серьезного заболевания.



Фото: National Cancer Institute, unsplash.com

Если это аллергическая реакция, как минимум нужно собрать анамнез с врачом: когда это пятно появилось, субъективные жалобы, перенесенные заболевания.

— В любом случае я считаю, что лучше проконсультироваться со специалистом до лечения, чем заниматься самодеятельностью, — говорит дерматолог. — Даже если ваши пятна вызваны пигментацией, важно обследоваться: главная причина может не всегда таиться в солнечных лучах. Часто, особенно у женщин, это признак гормональных изменений. Бывает, пациенты пытаются вылечиться по интернету: найти где-нибудь фотографию «такого же пятна», — вспоминает Юлия случаи из практики. — Но доктора для того и учатся долгие годы, чтобы понять все нюансы вашего состояния.