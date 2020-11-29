Ручной генератор и подстаканник с подогревом. Подборка необычных товаров для авто с Aliexpress

Источник материала: Tut.by

Изучая товары на китайском Aliexpress всегда удивляешься: чего только не придумали в мире. Вот вам подборка необычных автомобильных девайсов, без которых можно прожить, но раз они существуют, то это точно кому-то нужно. Все - с с ценой до 22 евро, чтобы за посылку не пришлось платить пошлину.

Зеркало с видеорегистратором и камерой заднего вида





Полезная штука с любой стороны. В набор входит само зеркало заднего вида со встроенным видеорегистратором и 4,5-дюймовым цветным экраном. Дополнительно прилагается еще одна камера, которая устанавливается под задним стеклом. Пока вы едете вперед, обе камеры записывают изображение как видеорегистратор. При включении задней передачи автоматически включается камера сзади и помогает при парковке. Камеры имеют разрешение FullHD.

Стоит подобный девайс от 20 до 34 долларов, хотя есть модели в три-четыре раза дороже.

Head-up display (проектор на лобовое стекло)





В премиальных автомобилях это довольно дорогая опция, которая позволяет проецировать различные данные на лобовое стекло — скорость, обороты двигателя, показания навигации. Китайский аналог стоит в десятки раз дешевле. При этом установить его можно хоть в «Жигули» первой модели.

Девайс подключается через прикуриватель, может показывать скорость, компас, пройденное расстояние и еще массу параметров. У него есть встроенный GPS-датчик.

Есть два типа моделей. У одних есть собственный небольшой прозрачный экран, на который выводится информация. Второй тип проецирует показания непосредственно на лобовое стекло. При этом на него нужно приклеить прозрачную отражающую пленку в том месте, куда планируется проецировать изображение.

Цены на самые простые модели начинаются с 15 долларов, за 25−30 долларов можно купить уже вполне функциональную модель.

Меховой руль





Всего за 20 долларов и у вас есть опция "теплый руль". Мы просто не могли пройти мимо этого милого аксессуара с чудесным описанием — «меховой чехол на руль, вeчeринoк двyхслoйнoe хoрoшee кaчeствo с Стразы Алмаз пушистый рулевого колеса автомобиля крышки Универсальный 38 см для Для женщин и девочек».

Столик на руль





Просто, но эффективно и удобно для любителей перекусить в автомобиле. Универсальный столик, который крепится на рулевое колесо. Можно не только перекусить, но и поработать. Размеры столика позволяют комфортно пользоваться ноутбуком. Цена — всего 10 долларов.

К столику можно докупить универсальные подстаканники. Кстати, не все автомобили могут похвастаться их достаточным количеством или удобным расположением. Выбирать можно из огромного количества самых разнообразных вариантов. Нам понравился вариант для крепления к вентиляционной решетке. Судя по описанию, такой подстаканник подходит для большинства автомобилей.

Подстаканник с подогревом/охлаждением





Еще один девайс, который заслуживает внимания, это универсальный подстаканник, который может как охлаждать, так и подогревать помещенный в него напиток. Естественно, в подходящей для этого таре.

Судя по описанию, подстаканник способен нагревать напитки до 55−65 градусов или охлаждать их до 3−5 градусов. Работает прибор от стандартного прикуривателя.

Стоит такой девайс 15 долларов, но общий диапазон цен — от 8 до 40 долларов.

Портативная мойка





Понятное дело, что портативная автомобильная мойка не заменит полноценную. Но для того, чтобы сбить с машины грязь, талый снег и соль, кажется, вполне подойдет. Во всяком случае отзывы говорят о том, что девайс работоспособен.

Для работы ему нужно ведро воды и прикуриватель. Хотя пользователи советуют подключать напрямую к аккумулятору. 4 литра воды автомойка израсходует за 1 минуту, а максимальное рабочее давление — 0,5 MPA. В набор входят шланги, сам насос и распыляющий пистолет. Стоит такая мойка 25 долларов.

Ручной генератор





В свое время были популярны фонарики со встроенным генератором. Это удобно, потому что никогда не знаешь, когда сядут батарейки. А так покрутил пару минут ручку — и получил полчаса работы светодиодов. Некоторые модели имели даже возможность зарядки телефона. Но с этой задачей не справлялись. А мы нашли еще более крутую вещь. Портативный ручной генератор. Вот он уже точно способен зарядить мобильный телефон.

Пиковая мощность ручного генератора доходит до 20 Вт, а напряжение — до 15 В. Это зависит от того, с какой скоростью вращать рукоятку. Весит прибор 758 грамм.