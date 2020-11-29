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ЧП на минской стройке
Источник материала: Навiны
Один из двух засыпанных песком рабочих погиб, сообщает Минское городское управление МЧС.
До прибытия подразделений МЧС работники строительной компании извлекли мужчину 1978 года рождения. Его осмотрела бригада скорой медицинской помощи. С предварительным диагнозом «синдром позиционного сдавливания, сочетанная травма живота, закрытая травма грудной клетки» мужчину госпитализировали.
В 16.35 работники МЧС извлекли второго мужчину. После проведения реанимационных мероприятий медики констатировали его смерть.
Причины и обстоятельства происшествия устанавливаются.
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Один из двух засыпанных песком рабочих погиб, сообщает Минское городское управление МЧС.
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