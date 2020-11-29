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ЧП на минской стройке

29.11.2020 07:55 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Один из двух засыпанных песком рабочих погиб, сообщает Минское городское управление МЧС.

ЧП на минской стройке

ЧП произошло 28 ноября на месте бывшего Червенского рынка. В 15.12 спасателям от медиков поступило сообщение о происшествии на стройке напротив здания по улице Маяковского, 8: человека в котловане засыпало песком.

До прибытия подразделений МЧС работники строительной компании извлекли мужчину 1978 года рождения. Его осмотрела бригада скорой медицинской помощи. С предварительным диагнозом «синдром позиционного сдавливания, сочетанная травма живота, закрытая травма грудной клетки» мужчину госпитализировали.

В 16.35 работники МЧС извлекли второго мужчину. После проведения реанимационных мероприятий медики констатировали его смерть.

Причины и обстоятельства происшествия устанавливаются.

 
 
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Один из двух засыпанных песком рабочих погиб, сообщает Минское городское управление МЧС.
 
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