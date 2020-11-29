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В Беларуси заметно холодает

29.11.2020 07:55 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

В воскресенье, 29 ноября, Беларусь останется под влиянием малоподвижных атмосферных фронтов.

В Беларуси заметно холодает

По прогнозам синоптиков, будет преобладать облачная погода. В большинстве районов выпадут осадки (в основном снег, мокрый снег).

Местами налипание мокрого снега, слабые туман и гололед. На отдельных участках дорог гололедица.

Ветер переменных направлений 2-7 м/с. Погода в регионах:

  • Брест 0..+2°C (снег, мокрый снег — вероятность осадков 80-90%);
  • Витебск -1..+1°C (снег, мокрый снег — вероятность осадков 80-90%);
  • Гомель 0..+2°C (снег, мокрый снег — вероятность осадков 80-90%);
  • Гродно 0..+2°C (снег, мокрый снег — вероятность осадков 70-80%);
  • Могилев 0..+2°C (снег, мокрый снег — вероятность осадков 80-90%);
  • Минск 0..-2°C (снег, мокрый снег — вероятность осадков 80-90%).
 
Теги: Брест, Витебск
 
 
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В воскресенье, 29 ноября, Беларусь останется под влиянием малоподвижных атмосферных фронтов.
 
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