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В Беларуси заметно холодает
Источник материала: Навiны
В воскресенье, 29 ноября, Беларусь останется под влиянием малоподвижных атмосферных фронтов.
По прогнозам синоптиков, будет преобладать облачная погода. В большинстве районов выпадут осадки (в основном снег, мокрый снег).
Местами налипание мокрого снега, слабые туман и гололед. На отдельных участках дорог гололедица.
Ветер переменных направлений 2-7 м/с. Погода в регионах:
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В воскресенье, 29 ноября, Беларусь останется под влиянием малоподвижных атмосферных фронтов.
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