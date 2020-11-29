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Мелания Трамп планирует написать мемуары
Источник материала: Хартия'97
Мелания Трамп планирует написать мемуары
Дональд Трамп поддержал идею написать книгу.
Первая леди США Мелания Трамп раздумывает над тем, чтобы написать мемуары после того, как покинет Белый дом.
Об этом сообщает
Источники издания отмечают, что после общения с Меланией, Дональд Трамп поддержал идею написать книгу.
В начале ноября британское издание Daily Mail также сообщало, что Мелания Трамп хочет развестись с мужем после выборов президента США. Данная информация не подтвердилась.
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Дональд Трамп поддержал идею написать книгу.
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