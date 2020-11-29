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Мелания Трамп планирует написать мемуары

29.11.2020 08:15 — Разное | Хартия'97  
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Источник материала: Хартия'97

Мелания Трамп планирует написать мемуары

  • 29.11.2020, 8:12
Мелания Трамп планирует написать мемуары

Дональд Трамп поддержал идею написать книгу.

Первая леди США Мелания Трамп раздумывает над тем, чтобы написать мемуары после того, как покинет Белый дом.

Об этом сообщает «Новое время» со ссылкой на Page Six.

Источники издания отмечают, что после общения с Меланией, Дональд Трамп поддержал идею написать книгу.

В начале ноября британское издание Daily Mail также сообщало, что Мелания Трамп хочет развестись с мужем после выборов президента США. Данная информация не подтвердилась.

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Дональд Трамп поддержал идею написать книгу.
 
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