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«Баста!»: Вместе и до победы
Источник материала: Хартия'97
«Баста!»: Вместе и до победы
Хроника белорусской революциию
Telegram-канал
«Уже почти четыре месяца мы продолжаем отстаивать нашу свободу! Свободу от диктатуры, от беспредела, от цензуры, фальсификаций, свободу от преследования за мирное выражение своей позиции.
Все это время белорусы настойчиво идут к своей цели — свободной, демократической, процветающей стране.
Мы ни за что не отступим! Вместе и до победы! Жыве Беларусь!»— пишет Telegram-канал.
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Хроника белорусской революциию
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