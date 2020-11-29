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Дыра недели. Поселок на обочине советского города — призрака холодной войны

29.11.2020 08:15 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

Современная Скрунда — это поселок с населением 1900 человек. В нем всего пара десятков улиц и совсем нет многоэтажных домов — только многоквартирные двух- или трехэтажки и частный сектор. Школа, детский сад, ПТУ, аптека, врачебный кабинет, библиотека и лютеранская церковь — весь нехитрый перечень социальных учреждений.

«Бедненько и чистенько» — это про Скрунду. Встретить здесь человека на улице — большое событие. Даже центр города зачастую пуст, если не считать одиноких прохожих. Определенное оживление царит у магазина и автобусной станции. Но все это типично для провинциального латвийского города. Интерес вызывает законсервированная часть Скрунды, благодаря которой городок получил какую-никакую известность.

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Маленький городок Скрунда в 50 минутах езды от Балтийского моря никогда не привлекал ничьего внимания. Он был настолько провинциален и безлик, что успешно...
 
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