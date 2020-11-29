Дыра недели. Поселок на обочине советского города — призрака холодной войны

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Современная Скрунда — это поселок с населением 1900 человек. В нем всего пара десятков улиц и совсем нет многоэтажных домов — только многоквартирные двух- или трехэтажки и частный сектор. Школа, детский сад, ПТУ, аптека, врачебный кабинет, библиотека и лютеранская церковь — весь нехитрый перечень социальных учреждений.



«Бедненько и чистенько» — это про Скрунду. Встретить здесь человека на улице — большое событие. Даже центр города зачастую пуст, если не считать одиноких прохожих. Определенное оживление царит у магазина и автобусной станции. Но все это типично для провинциального латвийского города. Интерес вызывает законсервированная часть Скрунды, благодаря которой городок получил какую-никакую известность.