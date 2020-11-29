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Возвращение легенд! Бой Майка Тайсона и Роя Джонса завершился вничью

29.11.2020 08:47 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Бой 54-летнего Майка Тайсона и 51-летнего Роя Джонса за вакантный титул WBC Frontline Battle Belt завершился вничью.


Reuters

Для Тайсона это был первый бой за 15 лет, принявший российское гражданство Рой Джонс последний раз боксировал в 2018-м. По правилам их поединок состоял из восьми раундов.

Тайсон активно провел начало боя, но Джонс эффективно его клинчевал, стараясь не пропускать все еще мощные удары Майка.

В четвертом и пятом раундах натиск Тайсона стих, но затем он вновь активизировался. Тем не менее, имевший куда больше практики в последние 15 лет Джонс в целом сдерживал атаки соперника, а иногда и отвечал, как это, например, было в двух последних раундах.

Организаторы в итоге объявили, что бой завершился вничью, чем сильно разгневали каждого из боксеров (и Джонс, и Тайсон были уверены в своей победе). Майк в знак протеста всех обругал и покинул ринг.

Вскоре Майк Тайсон вернулся и в целом согласился, что бой был равным. Рой Джонс, в свою очередь, в интервью после поединка заявил, что он был достоин победы.

 
 
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Бой 54-летнего Майка Тайсона и 51-летнего Роя Джонса за вакантный титул WBC Frontline Battle Belt завершился вничью.
 
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