Рецепты ярких завтраков от шеф-повара, которые скрасят серость за окном. Бонус: справится каждый!

Ловите новую подборку оригинальных сезонных рецептов. Пока нет плохих новостей, можно выдохнуть и приготовить себе вкусный завтрак, который зарядит бодростью во всю мощь. Приятного аппетита!
Татьяна НазарукШеф-повар, кулинарный эксперт, автор проекта «Вкусный Блог» и серии кулинарных книг
Кабачковые вафли с сыром к завтраку
Ингредиенты на 6 вафель:
1 маленький кабачок (250 г);
100 г полутвердого сыра типа «российского»;
1 яйцо;
1 ст.л. сметаны;
соль по вкусу;
1 ч.л. разрыхлителя;
120 г муки.
Как готовим?
Кабачок трем на крупной терке. Добавляем натертый сыр, соль, яйцо и сметану, перемешиваем. Добавляем муку и разрыхлитель, замешиваем тесто.
Разогреваем вафельницу. Жарим вафли по 3−4 минуты.
Подаем со сметаной.
Сливочная полента с грибами и яйцом пашот
Ингредиенты на 2 порции:
1 средняя луковица;
250 г шампиньонов;
1 зубчик чеснока;
1 зубчик;
2 яйца;
соль и перец по вкусу;
450 мл молока;
250 мл воды;
80 г полента (кукурузной крупы мелкого помола);
30 г пармезана или аналогичный сыр;
30 г сливочного масла.
Как готовим?
Грибы нарезаем на небольшие кусочки. Лук режем полукольцами. Чеснок мелко рубим.
В сковороде на среднем огне разогреваем 2 ст.л. растительного масла, кладем лук и жарим, помешивая, 2−3 минуты. Добавляем грибы и жарим, помешивая, до готовности грибов, еще около 3 минут. Добавляем чеснок, соль и перец по вкусу, жарим еще полминуты и снимаем с огня.
Варим яйца пашот. В кастрюле доводим до кипения 1,5 литра воды, уменьшаем нагрев до среднего — так, чтобы кипение было очень слабым. Добавляем 2 ст.л. 9% уксуса и перемешиваем. Раскручиваем ложкой воду в кастрюле так, чтоб образовалась воронка. Аккуратно вливаем в нее яйцо, предварительно разбитое в плошку. Варим яйцо около 3 минут, вынимаем шумовкой. Повторяем со вторым яйцом.
Готовим поленту. Смешиваем в кастрюле молоко и воду, солим по вкусу. Доводим до кипения. Постоянно мешая ложкой, постепенно всыпаем поленту. Варим, помешивая, 5 минут. Добавляем натертый сыр и сливочное масло. Перемешиваем и снимаем с огня.
Перекладываем поленту в тарелки, на нее кладем грибы и яйца. Солим и перчим.
Нежная творожная запеканка на манке
Ингредиенты на форму 21 см:
400 г творога 9−12%;
3 яйца;
70 г сахара;
75 г манки;
120 мл сливок 33%.
Как готовим?
Яйца разделяем на белки и желтки. Желтки кладем в миску вместе с остальными ингредиентами.
Белки отдельно взбиваем до средних пиков.
Массу в миске перемалываем блендером до однородного состояния. Добавляем взбитые белки. Аккуратно, движениями снизу вверх перемешиваем лопаткой до получения однородной воздушной массы.
Перекладываем в форму с застеленным пергаментом дном (чтобы легко вынуть готовую запеканку). Разравниваем.
Отправляем в предварительно разогретую до 160 градусов духовку и выпекаем около 40−45 мнут.
Остужаем в приоткрытой духовке в течение 40 минут, затем вынимаем и остужаем до комнатной температуры.