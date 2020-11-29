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Рецепты ярких завтраков от шеф-повара, которые скрасят серость за окном. Бонус: справится каждый!

29.11.2020 08:47 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Ловите новую подборку оригинальных сезонных рецептов. Пока нет плохих новостей, можно выдохнуть и приготовить себе вкусный завтрак, который зарядит бодростью во всю мощь. Приятного аппетита!


  • Татьяна НазарукШеф-повар, кулинарный эксперт, автор проекта «Вкусный Блог» и серии кулинарных книг

Кабачковые вафли с сыром к завтраку


Ингредиенты на 6 вафель:

  • 1 маленький кабачок (250 г);
  • 100 г полутвердого сыра типа «российского»;
  • 1 яйцо;
  • 1 ст.л. сметаны;
  • соль по вкусу;
  • 1 ч.л. разрыхлителя;
  • 120 г муки.

Как готовим?

  1. Кабачок трем на крупной терке. Добавляем натертый сыр, соль, яйцо и сметану, перемешиваем. Добавляем муку и разрыхлитель, замешиваем тесто.
  2. Разогреваем вафельницу. Жарим вафли по 3−4 минуты.
  3. Подаем со сметаной.

Сливочная полента с грибами и яйцом пашот


Ингредиенты на 2 порции:

  • 1 средняя луковица;
  • 250 г шампиньонов;
  • 1 зубчик чеснока;
  • 1 зубчик;
  • 2 яйца;
  • соль и перец по вкусу;
  • 450 мл молока;
  • 250 мл воды;
  • 80 г полента (кукурузной крупы мелкого помола);
  • 30 г пармезана или аналогичный сыр;
  • 30 г сливочного масла.

Как готовим?

  1. Грибы нарезаем на небольшие кусочки. Лук режем полукольцами. Чеснок мелко рубим.
  2. В сковороде на среднем огне разогреваем 2 ст.л. растительного масла, кладем лук и жарим, помешивая, 2−3 минуты. Добавляем грибы и жарим, помешивая, до готовности грибов, еще около 3 минут. Добавляем чеснок, соль и перец по вкусу, жарим еще полминуты и снимаем с огня.
  3. Варим яйца пашот. В кастрюле доводим до кипения 1,5 литра воды, уменьшаем нагрев до среднего — так, чтобы кипение было очень слабым. Добавляем 2 ст.л. 9% уксуса и перемешиваем. Раскручиваем ложкой воду в кастрюле так, чтоб образовалась воронка. Аккуратно вливаем в нее яйцо, предварительно разбитое в плошку. Варим яйцо около 3 минут, вынимаем шумовкой. Повторяем со вторым яйцом.
  4. Готовим поленту. Смешиваем в кастрюле молоко и воду, солим по вкусу. Доводим до кипения. Постоянно мешая ложкой, постепенно всыпаем поленту. Варим, помешивая, 5 минут. Добавляем натертый сыр и сливочное масло. Перемешиваем и снимаем с огня.
  5. Перекладываем поленту в тарелки, на нее кладем грибы и яйца. Солим и перчим.

Нежная творожная запеканка на манке


Ингредиенты на форму 21 см:

  • 400 г творога 9−12%;
  • 3 яйца;
  • 70 г сахара;
  • 75 г манки;
  • 120 мл сливок 33%.

Как готовим?

  1. Яйца разделяем на белки и желтки. Желтки кладем в миску вместе с остальными ингредиентами.
  2. Белки отдельно взбиваем до средних пиков.
  3. Массу в миске перемалываем блендером до однородного состояния. Добавляем взбитые белки. Аккуратно, движениями снизу вверх перемешиваем лопаткой до получения однородной воздушной массы.
  4. Перекладываем в форму с застеленным пергаментом дном (чтобы легко вынуть готовую запеканку). Разравниваем.
  5. Отправляем в предварительно разогретую до 160 градусов духовку и выпекаем около 40−45 мнут.
  6. Остужаем в приоткрытой духовке в течение 40 минут, затем вынимаем и остужаем до комнатной температуры.
  7. Подаем со сметаной.

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Теги: Новости
 
 
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Ловите новую подборку оригинальных сезонных рецептов. Пока нет плохих новостей, можно выдохнуть и приготовить себе вкусный завтрак, который зарядит бодростью во...
 
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