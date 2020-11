Полный обзор Sony PlayStation 5 за 1600 рублей

Источник материала: Tut.by

19 ноября стартовали мировые продажи игровой приставки Sony PlayStation 5. В Беларуси купить консоль тоже можно, правда, практически все копии разобрали по предзаказам. Одну из них удалось заполучить и мне — я провел с приставкой чуть больше недели. Ниже — впечатления о новинке, ее общие плюсы и минусы, найденные программные баги, а также мнение о том, стоит ли покупать консоль на старте продаж.





Дизайн удался или инженеры перемудрили?

После презентации консоли, во время которой показали ее дизайн, весь интернет разделился на два лагеря. Кому-то футуристичная «внешность» устройства понравилась — в комментариях под трансляцией на YouTube многие восторгались смелостью Sony, особенно в сравнении с дизайном PlayStation 4 и 4 Pro.

Некоторые, наоборот, поспешили раскритиковать приставку — мол, в наших квартирах смотреться она будет как минимум неуместно. В Сети даже запустили целый мем-марафон, в котором PS5 вписывали в «советский» интерьер квартир.



Сравните габариты PS4 (слева) c PS5

Как по мне, дизайн вполне получился удачным — особенно если установить приставку в вертикальном, а не горизонтальном положении. В компании наверняка решились на столь мощный редизайн неспроста. Предположу, что целью Sony было максимально сильно дистанцировать прошлые PS4 от обновленной PS5. Проще говоря, чтобы у будущих покупателей новинки, когда они придут за приставкой в магазин или увидят ее у друзей, сразу возникла мысль: «Насколько же сильно моя PS4 устарела, нужно скорее обновляться на PS5».

В большинстве обзоров в Сети PS5 принято критиковать за «огромные» размеры. Но давайте начистоту: насколько часто вы передвигаете игровую приставку? Скорее всего, консоль так и не покинет свое первоначальное место у телевизора. Так что проблемой увеличенные по сравнению с PS4/PS4 Pro габариты я бы не назвал.



PS4 (слева) и PS5

Да и в целом: игровые ПК многократно превосходят PS5 по габаритам корпусов, но почему-то их никто особо за это не ругает.

Кого-то может смутить, что черный корпус приставки на видимой фронтальной стороне выполнен из глянцевого, а не матового пластика. Но опять же: как часто вы в принципе притрагиваетесь к консоли? Сценариев, на мой взгляд, всего два: когда необходимо подзарядить контроллер через USB-порт приставки и когда вставляешь диск с игрой. В теории через какое-то время глянцевая поверхность действительно может поцарапаться. Существенно ли это? Нет.





С портами ситуация такая: на упомянутой выше фронтальной стороне размещен один разъем USB-A и один USB-C. Рядом — физические клавиши питания и дисковода. Приятно, что от практики сенсорных клавиш первых ревизий PS4 решили отказаться. С задней стороны — еще два USB-A, разъем для подключения кабеля питания, а также LAN-порт для проводного интернета и HDMI-выход.

Важно! В комплекте поставки с PS5 идет специальный HDMI-кабель версии 2.1. Он позволяет выводить с консоли изображение в разрешении 4K на скорости в 120 fps, а также в 8K на скорости в 60 кадров. Терять провод не следует: докупить похожий можно, но стоить он будет недешево.





И пару слов про специальную ножку-подставку, идущую в комплекте с приставкой. Ее необходимо использовать как при вертикальном, так и горизонтальном расположении консоли. Если устанавливать PS5 как на картинке ниже, то подставку и вовсе придется прикрутить к корпусу.

Честно говоря, решение не самое очевидное и уж точно не самое простое. Наверняка через пару лет Sony выпустит PS5 Slim, которая станет меньше и избавится от такого рудимента.





Но в целом: PS5 выглядит инновационно и всем своим видом пытается доказать, что между ней и прошлым PS4/PS4 Pro — пропасть. Игровая приставка на самом деле получилась большой, но проблемой это не назовешь. Игровые ПК — всяко больше, и их за это никто особо не ругает. Решение с ножкой-подставкой — спорное. Предположу, что через пару лет выйдет условная PS5 Slim, в которой от нее откажутся.

Шум и нагрев корпуса

Недавно Sony выпустила ролик, в котором один из инженеров компании разбирает PS5 и показывает, почему ее решили сделать ощутимо больше в сравнении с PS4/PS4 Pro.

Дело — в усовершенствованной системе охлаждения с кулером диаметром 120 мм и толщиной 45 мм. Кроме того, в качестве термоинтерфейса используется жидкий металл, а не обычная термопаста. О последнем много спорили — если не ударяться в подробности, у жидкого металла есть как достоинства, так и недостатки. Как подобная система проявит себя в перспективе, неясно. Пока поверим инженерам Sony на слово.

Но что по факту — консоль перегревается или шумит? Похоже, что нет. С термометром показатели PS5 я не проверял, но проблем, вызванных перегревом (вылет игр или других приложений, аварийное завершение работы) замечено не было.

С уровнем шума ситуация и вовсе прекрасная: консоль практически не гудит при любых сценариях использования. Только когда вставляешь в дисковод диск с игрой, несколько секунд слышно, как устройство его обрабатывает. После этого приставка почти не издает звуков — система охлаждения практически не дает о себе знать.

Моя самая долгая игровая сессия (в Assassin’s Creed Valhalla) длилась около пяти часов. О том, что PS5 сейчас трудится во всю мощь, я вспоминал от силы несколько раз — в моменты, когда консоль по какой-то причине что-то считывала со вставленного в нее игрового диска. Предположим, что в версии PS5 без дисковода ситуация еще лучше.

В Spider-Man: Miles Morales и Call of Duty: Black Ops Cold War ситуация примерно такая же: приставка немного шумит во время запуска этих игр, когда считывает информацию с игровых дисков. Во время самих игровых сессий посторонних звуков нет — в сравнении с моей PS4 разница колоссальная. Во второй части «Одни из нас» шума от «четверки» было столько, что не помогало даже увеличение громкости динамиков ТВ.

В общем: на момент публикации материала найти проект, который бы заставил PS5 шуметь, не получилось. Приставка остается тихой даже при длительных игровых сессиях (порядка четырех-пяти часов). Что будет через несколько лет, когда система охлаждения засорится или когда появятся более требовательные к «железу» игры, неизвестно.

Но еще раз: на момент публикации материала проблем с перегревом или шумом у PS5 — нет.

«Железо» и скорость загрузки игр



Интерфейс операционной системы PS5

На мой взгляд, обсуждать «железо» в игровых приставках — дело неблагодарное. Прямое сравнение с ПК провести все равно не получается — в случае с консолями разработчики игр имеют дело с установленным производителем набором характеристик, которые не будут меняться как минимум три-четыре года. Значит, и выжимать из этого набора придется максимум.

Если упростить: аппаратные основы PS4 и PS4 Pro по меркам геймеров, предпочитающих ПК, давно устарели. Тем не менее на этих устройствах последние пару лет выходили игры, как минимум не уступающие по уровню графики проектам для компьютеров. Чего стоит God of War (2018), Uncharted 4 или The Last Of Us 2.

Практически уверен, что с PS5 подобная тенденция сохранится — во всяком случае, эксклюзивные игры Sony точно будут выглядеть «на уровне».

Для проформы: PlayStation 5 оснащается центральным процессором AMD Ryzen Zen 2 частотой в 3,5 ГГц, графическим процессором на базе AMD RDNA 2 общей мощностью в 10,3 Тфлопс, 16 ГБ памяти GDDR6 с пропускной способностью в 448 Гбит/с и SSD-накопителем на 825 ГБ. Правда, пользователям для установки игр и приложений доступно только 667 ГБ.

Многое ли вам это сказало? Вот и мне — нет. Отдельного внимания заслуживает SSD-накопитель со скоростью до 5,5 ГБ/с. Для сравнения: в противоборствующей Xbox Series X используется SSD, скорость которого равняется 2,4 ГБ/с.



Приложения для просмотра видеоконтента разместили в специальной вкладке «Мультимедиа»

Главный вопрос: насколько внедрение кастомного SSD-накопителя в PS5 повлияло на скорость загрузки по сравнению с той же PS4 с «классическим» HDD? Я проверял на двух играх: Spider-Man: Miles Morales и Assassin’s Creed Valhalla.

В «Человеке-пауке» на PS5 от момента включения игры и до начала геймплея прошло 18 секунд, на предшествующей PS4 — порядка полутора минут. В «Ассасине» соответственно 25 секунд и 55 секунд.

Разницу с Xbox Series X проверить самому пока не удалось: приставки не оказалось на руках для тестов. Но, судя по результатам из обзоров других ресурсов, «Икс бокс» по какой-то причине немного шустрее, несмотря на формально менее быстрый SSD, — особенно в проектах, работающих по технологии обратной совместимости. Видимо, их пока не оптимизировали под PS5.

Обратная совместимость с играми PS4

В Sony заявляют: на PS5 запускается примерно четыре тысячи игр с предшествующей PS4. Правда, об обратной совместимости с играми от PS3 и ниже речи не идет. Я попробовал запустить несколько игр, созданных для PS4, на новой PS5. Среди них — God of War, Uncharted 4 и Red Dead Redemption 2. Все идет без каких-либо проблем. И если для игр от внутренних студий Sony это неудивительно, то та же Red Dead Redemption 2 приятно удивила.

Правда, стоит добавить: автоматического улучшения графики или поднятия fps не происходит. Условно, Uncharted 4 как шла при залоченных 30 fps на PS4/PS4 Pro, так и продолжает работать на PS5. Видимо, без обновления от разработчиков того или иного проекта не обойтись.





Пару слов про новый сервис «Коллекция PS Plus». Всем пользователям, оформившим платную подписку на PS Plus (три месяца обошлись мне в 40 рублей), предлагается загрузить бесплатно двадцать хитов для PS4. К ним относятся God of War, Uncharted 4, The Last of Us, Batman: Arkham Knight, Battlefield 1 и Fallout 4. Приятный бонус для тех, кто по какой-то причине пропустил PS4 или некоторые из знаковых для нее игр.

«Коллекцией PS Plus» Sony решает и другую проблему — не самое большое количество игр на старте продаж приставки. По сути, кроме Spider-Man: Miles Morales, которая также вышла и на PS4, и ремейка Demon’s Souls ничего эксклюзивного у компании больше нет.

Впрочем, конкурирующий Xbox Series X не может предложить даже такого набора. Да, в его активе мощнейший сервис Game Pass с едва ли не сотней условно бесплатных проектов, но игр уровня того же God of War, определивших развитие всего прошлого поколение консолей, в Game Pass нет.

Контроллер DualSense — настоящий прорыв





Скажу прямо: новый контроллер DualSense — самая большая и приятная особенность PS5. Именно он дает то самое ощущение «некстгена» — ничего подобного у конкурентов пока нет.

По форме DualSense скорее напоминает геймпад от Xbox — и это хорошо. По сравнению с DualShock 4 новый контроллер стал немного больше и тяжелее, он лучше ложится в руки. Собран контроллер качественно: ничего не скрипит и не люфтит. Ход кнопок тихий и четкий — даже в напряженных сценах (скажем, в условном Mortal Combat), когда хаотично нажимаешь на все клавиши подряд, раздражения он не вызывает.



Белый геймпад принадлежит PS5, черный относится к PS4

Но главное — не в этом. В DualSense встроили новую систему виброотдачи, а также адаптивные курки L2 и R2.

Ощущения от «вибро» в геймпаде можно описать так: представьте, что по всему корпусу DualSense «разбросано» множество крохотных моторчиков Taptic Engine, как в новых iPhone. Они не просто «жужжат», а срабатывают в разных частях корпуса геймпада в моментах, когда это необходимо по сценарию. Условно, если на вас слева нападает враг — DualSense начнет вибрировать именно с левой стороны, причем уровень отдачи будет повышаться по мере того, как близко к вам подходит неприятель.

«Вибро» также помогает лучше определить, на какой поверхности стоит ваш персонаж. Звучит немного глупо, но разница между тем, передвигается ваш герой по песку, металлу или плывет, на самом деле ощущается. Ее в полной мере можно прочувствовать в предустановленной игрушке Astro’s Playroom.





Но еще больше впечатлений придают адаптивные триггеры L2 и R2. Они устроены таким образом, чтобы изменять силу отдачи при разных действиях игрока. Условно: если стреляете из лука — натягивать тетиву не очень сложно, из арбалета — курки натурально сопротивляются, прицелиться становится сложнее.

Больше всего эффект заметен в новой Call of Duty. Благодаря системе с адаптивными курками играть в первое время даже сложно: нужно несколько часов, чтобы к ним привыкнуть. Если стреляешь из пистолета, отдачи почти нет. Из АК-47 прицеливаться становится тяжелее, отдача на курках становится больше. Берешь в руки пулемет — прицелиться практически нереально, разброс пуль увеличивается многократно. Плюс в этот момент подключаются вибромоторчики, которые делают процесс наведения еще сложнее и реалистичнее.





В общем: эффект — потрясающий, к нему не привыкаешь даже спустя неделю. Вопрос — насколько часто такие возможности будут использоваться разработчиками игр. В теории на них могут «забить», особенно в мультиплатформенных проектах. Но пример Call of Duty, которая вышла как на PS5, так и на Xbox Series X вместе с ПК, показывает, что интерес со стороны девелоперов к новому DualSense есть. В эксклюзивах Sony его возможности наверняка будут использовать повально.

И еще: объем встроенного аккумулятора DualSense составляет 1560 мА·ч. От одного заряда, по словам Sony, контроллер вытягивает едва ли не десять часов без подзарядки. Мой опыт: на световой день заряда геймпада точно хватает. После того как приставка сообщает, что DualSense разряжен, им можно пользоваться еще час-полтора.

В конце добавлю, что в играх с обратной совместимостью — то есть проектах для PS4 — адаптивные курки L2/R2 и улучшенная виброотдача пока не работают. Видимо, в автоматическом режиме «апдейта» не происходит. Придется ждать, пока разработчики конкретной игры обновят проект для работы с DualSense.

Какие в PS5 есть проблемы

Впрочем, без проблем при запуске нового поколения приставок все же не обошлось. Плюс в том, что они, судя по всему, программные — значит, их получится устранить в грядущих обновлениях прошивки. Начиная с 19 ноября на PS5 вышло уже два подобных обновления.

Затруднений может быть и больше. Ниже — кратко о тех, с которыми столкнулся лично я.

1. Игры могут самопроизвольно удаляться. Принеся новую PS5 домой и активировав ее, я первым делом установил Assassin’s Creed Valhalla с только что купленного диска. Игра загрузилась, обновилась — можно играть. Через полчаса я достал диск из приставки, чтобы установить Call of Duty, — весь Assassin’s Creed вместе с только что скаченным обновлением удалился, и приставка об этом не сообщила.

Решение: мне помог сброс приставки до заводских настроек с удалением хранящихся на ней данных. Что-то вроде функции «Стереть все данные» на смартфоне. После этого проблема исчезла — игры сами по себе больше не удалялись. Причину установить так и не удалось.

2. Проблема с выводом консоли из спящего режима. В PS5 есть несколько вариантов работы. Первый — полностью активный, когда вы играете или запускаете какое-либо приложение. Второй — так называемый спящий режим. Приставка в этот момент не активна, но может в фоне загружать обновления или заряжать DualSense по проводу.

Чтобы вывести PS5 из спящего режима, нужно нажать кнопку PS на контроллере. Но отвечать на это действие моя консоль отказалась. Приставка как будто потеряла связь с контроллером, хотя он в этот момент был подключен к ней по комплектному USB-C-проводу.

Решение: помогло только экстренное отключение PS5 от источника питания. Проще говоря, я отключил приставку от электросети, достав провод питания, и подключил его заново. Тогда консоль полностью выключилась и включилась — связь с контроллером восстановилась.

3. DualSense отказывался заряжаться по комплектному проводу от фронтального порта USB-A. Судя по отзывам в Сети, проблема распространенная. Если присоединить провод с USB-C к DualSense, а его обратную сторону к USB-A на фронтальной стороне приставки, заряжаться геймпад почему-то не хочет. Программная ли это проблема или аппаратная, неизвестно.

Решение: заряжать DualSense от портов USB-A на задней стороне игровой консоли или отдельным зарядным блоком. Я для этого использую адаптер питания от планшета iPad Pro мощностью 18 ватт.

4. Непонятно, как перевести консоль в режим 4K 120 Гц. К покупке PS5 я готовился заранее — за несколько месяцев до выхода приставки дома появился OLED-телевизор на 55 дюймов с разрешением 4K, 10-битной матрицей, а также поддержкой вывода картинки в 120 Гц. Но как включить эти 120 Гц при подключении PS5 — неясно. В настройках вывода видео нет пункта, принудительно активирующего повышенную частоту обновления. А в автоматическом режиме устанавливается вариант с 4K, HDR и 60 Гц.

Решение: необходимо зайти в пункт меню в настройках «Сохраненные данные и настройки игр/приложений». Там выбрать «Предустановки игр» и «Режим быстродействия». В том же Call of Duty при выборе такого пресета у меня появились заветные 4K, HDR и 120 Гц. Но если ваш ТВ или монитор не поддерживает подобные настройки, можно выбрать и пресет попроще. Скажем, Full HD и 120 Гц.

И еще один момент: по какой-то причине в Sony решили не добавлять разрешение 1440p. В настройках можно выбрать из 1080р (то есть Full HD) и 2160p (4K). Возможно, разрешение 1440p, популярное у владельцев новых геймерских мониторов, добавят позже в одном из обновлений ПО.

Резюме

Начнем с главного: стоит ли в принципе покупать PS5? Конечно, стоит. В особенности если у вас уже есть PS4 или даже PS4 Pro. Ее игры без проблем запустятся на PS5, хуже работать они не будут.





А цена в 1600 рублей оправданна? Определенно да. Игровой компьютер с аналогичным набором возможностей, что и у PlayStation 5, за схожую цену собрать вряд ли выйдет. Для сравнения: 1600 рублей в пересчете по текущему курсу равняется 523 евро. В странах Европы за приставку просят 500 евро. Переплата, в принципе, небольшая.

Правда, в Sony делают прибыль на другом: игры для PS5 стоят от 139 до 199 рублей. Еще один геймпад — 199 рублей. Подписка PS Plus, без которой не получится играть по Сети, — около 40 рублей за три месяца. В общем, содержать PS5 дороже, чем просто ее купить. Приставка постоянно, пусть и понемногу, будет тянуть деньги.

Стоит ли покупать PS5 сейчас или можно подождать? На мой взгляд, особого смысла гнаться за приставкой сегодня, особенно при бешеном дефиците, не надо. Ведь главные эксклюзивные игры для консоли от внутренних студий Sony, ради которых многие и покупают PlayStation — например, продолжение God of War или Horizon Zero Dawn, — выйдут только в 2021 году.

Главные плюсы PS5:

1. Контроллер DualSense — основное и неоспоримое новшество новинки, полностью меняющее ощущения от игрового процесса. Поверьте: адаптивные клавиши L2/R2 и система виброотдачи оставят положительные впечатления. После использования DualSense удивляешься, как мы раньше вообще играли без этих «фишек».

2. Достаточно мощная «начинка» с быстрым SSD-накопителем с заделом как минимум на три-четыре года. С учетом того, что приставки устаревают медленнее, чем компьютерные комплектующие, в ближайшие несколько лет о качестве графики в новых проектах беспокоиться нет смысла. Тот же Spider-Man: Miles Morales с трассировкой лучей выглядит потрясающе.

3. Эксклюзивные игры Sony, которые будут работать только на PS5. Это — самый сильный аргумент в пользу приставки. Sony и ее внутренним студиям удалось заработать репутацию с заделом доверия от огромного количества игроков. Ведь проекты от компании для PS4 не раз признавались лучшими последние пять-семь лет. Именно они во многом определяли все прошлое поколение приставок.

Основные минусы PS5:

1. Неудобная ножка-подставка. Уверен, что в одной из следующих ревизий PS5 от нее откажутся.

2. Программные баги. Неприятно, когда приставка сама по себе удаляет только что установленную на нее игру или когда не хочет выходить из «режима сна». Впрочем, проблемы наверняка программные, так что их поправят в обновлении ПО.

3. Мало игр на старте. По сути, из эксклюзива на старте продаж PS5 есть только новый «Человек-паук», который также доступен на PS4, а также Demon’s Souls. Но даже это — больше, чем может предложить конкурирующий Xbox Series X.

