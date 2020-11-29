Теплый подарок к Новому году: с умом выбираем кофемашину (или все-таки кофеварку)

Источник материала: Tut.by

Чашечка кофе — ритуал, с которого начинается утро у многих из нас. Любители этого напитка знают, в чем разница между сортами зерен и почему вкуснее молоть их прямо перед приготовлением. Конечно же, в какой-то момент захочется перейти от заваривания кофе в кружке или даже варки в турке к более профессиональным девайсам. LADY предлагает разобраться, какую кофемашину (или все-таки кофеварку?) стоит выбрать и как правильно понять свои запросы к ней. Только помните: кофе полезнее пить после завтрака , а не до него.





Кофеварка и кофемашина — в чем разница

Кофеварки не полностью автоматичны и готовят кофе достаточно простыми способами. Эти устройства делятся на капельные, рожковые, капсульные и гейзерные. Грубо говоря, для всего перечисленного вам понадобится обычный молотый кофе, купленный в магазине, или капсулы с ним.

Кофемашины — это уже другая лига. У нее, как правило, кофемолка встроена, а еще есть очень много программных настроек (а не 1−2, как в кофеварках). Ну, и главное — кофемашина вообще не требует вашего участия в процессе, только нажать кнопку «пуск» при уже выставленных настройках.

Вероятно, что ваш выбор как раз — кофеварка. Многим и правда этого хватает, чтобы насладиться напитком. Главный их плюс — простое обслуживание и сравнительно недорогая цена, минус — кофе будет все равно не прямо «как из кафе». Сначала рассмотрим главные плюсы и минусы каждого типа кофеварок.

Типы кофеварок. Что они умеют и какие параметры стоит учесть

Капельная кофеварка готовит кофе фильтрационным способом. То есть есть фильтр, в котором лежит молотый кофе, и кипяток проходит под своим весом через него. Результат — кофе — капает в специальный кувшинчик с готовым напитком. Собственно, поэтому кофеварка капельная.

Плюсы: очень низкая цена, простота использования. Минусы: готовит кофе только одного вида (это скорее «американо»), крепость напитка сложно отрегулировать, так как это делается самостоятельным подбором количества воды и кофе.

Рожковая кофеварка уже работает с давлением. Ваша задача — засыпать молотый кофе в специальный рожок, вставить его в корпус устройства, налить воды в специальный отсек и запустить процесс. Вода под давлением пара пройдет через кофе в рожке и на выходе вы получите кофе. Кстати, за супермощностью гнаться не стоит: от количества бар будет зависеть не столько качество кофе, сколько время его приготовления. Можно ориентироваться на значение до 15 бар — этого хватит с лихвой. Вот на что реально надо обратить внимание — материал рожка. Лучше брать металл, а не пластик — это как минимум более долговечно. По этим параметрам хороший вариант — De’Longhi Dedica EC 685. В этой машине также можно готовить кофе в чалдах (это такие порционные пакетики с кофе, как чайные).

Плюсы: все еще приемлемая цена, девайс позволяет разнообразить виды приготовленного напитка (можно четко отмерить порцию кофе на эспрессо, при наличии взбивателя молока можно делать и капучино, и латте). Минусы: многое приходится делать вручную, часто приходится мыть рожок, легко «косячить» с загрузкой кофе, что ведет к соринкам на кухне.

Капсульная кофеварка сама по себе может стоить дешевле, чем рожковая. Обслуживать ее тоже надо гораздо меньше — это, пожалуй, вариант для самых ленивых. Главная проблема и достоинство капусульной кофеварки одновременно — в самих капсулах. Об этом ниже.

Плюсы: быстрая и удобная система, которая быстро выдаст чашку кофе стабильного качества. Минусы: дорогие капсулы для кофе (если пить его много или каждый день, а не 2−3 раза в неделю, в итоге можно разориться), привязанность только к производителям кофе в капсулах.

Гейзерная кофеварка похожа на сосуд из трех частей. В верхнем — готовый кофе, под ним — кофе в корзине с фильтром, внизу — вода. То есть процес идет как бы снизу вверх, оттого и «гейзер» в названии. Процесс похож на варку кофе в турке в том смысле, что для этой кофеварки тоже нужна плита.

Плюсы: дешевизна, экономия на электричестве (впрочем, спорная, если у вас электроплита). Минусы: кофе мелкого помола не подходит, прибор устроен так, что можно готовить кофе, только если он загружен полностью. Если ваша кофеварка рассчитана на пять порций, а вам нужна одна, придется делать все пять.

И все-таки кофемашина. Как понять, что вам нужна именно она

То, что сразу подкупает в кофемашинах: возможность сделать не столько стандарный набор напитков эспрессо-латте, но и эспрессо макиато, флэт уайт и даже горячий шоколад. Не везде, конечно, но эти функции есть. И вот здесь стоит решить: стоит ли брать кофемашину только для этого, если вы фанат обычного эспрессо или даже латте, которые реально наловчиться делать хорошо в рожковой кофеварке. Которая, напомним, значительно дешевле.

Еще из плюсов кофемашины — встроенная кофемолка. Может показаться ерундой, но свежемолотый кофе реально делает напиток ароматнее. С другой стороны, все еще дешевле купить простую кофеварку, отдельно — кофемолку и тратить чуть больше минут на приготовление кофе.

Обратите внимание, что капучинатор у кофемашины тоже может быть ручным. Поэтому если вы знаете, что страдаете приступами лени или руки растут не из того места, лучше брать автоматический. Это дороже, но и проблема с капучино и латте решается лишь одной кнопкой — в чем и есть реальное преимущество машины.

Вот за что можно не переплачивать — за материал жерновов для зерен. Заметить разницу во вкусе кофе способны очень немногие, а вот на цене «крутость» может сильно отразиться.

Встроенное запоминание программы, которую вы установили — хорошая вещь, если вы точно знаете, какой бренд кофе вы пьете, какой помол и крепость предпочитаете. Один раз поставили все настройки — наслаждаетесь кофе постоянно.

Подобным вариантом «все включено» могут стать, например, кофемашины от DeLonghi .

Цена на эти модели заставляет содронуться, но если кофе «из кафе» дома был вашей мечтой — можно вложиться.

Предупреждаем: придется перевести немало кофе, чтобы поиграться с настройками и заставить выдать машину тот самый идеальный вариант напитка. Поэтому не расстраивайтесь, если сразу получите не тот результат, на который рассчитывали.