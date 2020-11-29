ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Папа Франциск назначил 13 новых кардиналов. Впервые им стал афроамериканец

29.11.2020 08:53 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

Папа Франциск в субботу возвел 13 католиков в ранг кардинала. Впервые кардиналов получили Бруней и Руанда. Также кардиналом впервые назначен афроамериканец. Об этом сообщает Reuters.


Фото ЕРА

Консистория (собрание кардиналов во главе с Папой) прошла не так масштабно, как обычно, из-за пандемии COVID-19. Вместо тысяч гостей, в базилику Святого Петра пустили только по 10 гостей на каждого кардинала.

Впервые кардиналов получили Бруней и Руанда.

Уилтон Грегори, 72-летний архиепископ из Вашингтона, округ Колумбия, США, стал первым афроамериканским кардиналом.

Он попал в заголовки СМИ в июне, когда раскритиковал посещение президентом Дональдом Трампом католической святыни в Вашингтоне. Тогда полиция применила слезоточивый газ и резиновые пули для разгона протестующих, чтобы Трамп мог сфотографироваться перед церковью с Библией.

Католические консерваторы осудили Грегори и встали на сторону Трампа.

В комментарии Reuters архиепископ сказал, что хотел бы найти общий язык с избранным президентом США Джо Байденом, несмотря на разногласия по таким вопросам, как аборты.
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Папа Франциск в субботу возвел 13 католиков в ранг кардинала. Впервые кардиналов получили Бруней и Руанда. Также кардиналом впервые назначен афроамериканец. Об...
 
Новости дня
Новости разные
 
Венедиктов рассказал о визите Лаврова в Минск
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

28.11.2020
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
29.11.2020
Салiдарнасць

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика