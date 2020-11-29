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Координационный совет требует обеспечить безопасность адвокатской деятельности

29.11.2020 08:57 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Обеспечить безопасность адвокатской деятельности призвал Координационный совет по урегулированию политического кризиса, комментируя сообщение о том, что 26 ноября суд Московского района Минска обязал Министерство юстиции объяснить решение об отзыве адвокатской лицензии у защитника Марии Колесниковой Александра Пыльченко.

Координационный совет требует обеспечить безопасность адвокатской деятельности
Александр Пыльченко. Фото TUT.by

«Давление на адвокатов Марии Колесниковой уже становится закономерностью, — отмечает КС. — Сначала задержание Максима Знака, который до сих пор находится под стражей за то, что занимался своей работой, затем — арест Ильи Салея, с которого еще не сняли обвинения и перевели под домашний арест. За этим последовало незаконное удержание и наложение штрафа на адвоката Людмилу Казак. Затем лишение Александра Пыльченко лицензии».

Решение суда Московского района Минска «может стать первым шагом к возвращению в правовое поле», считает КС.

Требование суда к Минюсту, которое должно быть выполнено до 10 декабря, стало итогом предварительного заседания по рассмотрению жалобы Пыльченко на решение министерства. Основное заседание суда назначено 23 декабря. Пыльченко был лишен лицензии 16 октября из-за данного им юридического комментария порталу tut.by 14 августа.

 
Теги: Минск
 
 
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Обеспечить безопасность адвокатской деятельности призвал Координационный совет по урегулированию политического кризиса, комментируя сообщение о том, что 26...
 
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