У православных начался Рождественский пост: что можно и нельзя делать

28 ноября у православных верующих начинается Рождественский пост. Он продлится сорок дней. В народе этот пост именуют еще Филипповым, поскольку он начинается сразу после дня памяти апостола Филиппа.





История Рождественского поста уходит в древние времена. Уже с IV века многие святые отцы упоминают в своих творениях об этом посте.

Вначале он длился всего семь дней. Однако на Соборе 1166 года, который прошел при константинопольском патриархе Луке, было принято решение всем христианам хранить пост перед Рождеством сорок дней.

Филиппов пост не считается столь уж строгим, как, например, Великий пост (перед Пасхой). Верующие отказываются только от мясных и молочных продуктов, а также яиц. В меню остаются растительные жиры, морепродукты, рыба.

Что запрещено есть в Рождественский пост

В течение этого времени не готовят блюд из мяса, творога, яиц. Не добавляют в супы и каши сливочное масло, сметану и другие молочные продукты.

Наиболее строгими днями являются понедельник, среда и пятница: запрещено употребление рыбы и даже подсолнечного масла. Разрешается растительная пища без масла — так называемое сухоядение (можно есть запеченные овощи, фрукты, грибы, орехи, хлеб, мед, сухофрукты, пить чаи и компоты).

По вторникам, четвергам, субботам и воскресеньям можно употреблять горячую пищу с растительным маслом (например, овощные супы, борщи, рагу, каши, блюда из картофеля, вареники с капустой и грибами, постные голубцы, винегрет).

Во время Рождественского поста разрешаются также нерыбные морепродукты (кальмары, креветки, мидии), рыба и вино. Но не во все дни, а по субботам-воскресеньям, в праздник Введения в храм Пресвятой Богородицы (4 декабря) и в День святого Николая (если он не пришелся на среду или пятницу).

Пост становится более строгим со 2 января и вплоть до Сочельника (вечер 6 января) — рыбу нельзя есть даже в субботу и воскресенье.

Чего нельзя делать в пост

В церкви также обращают внимание на то, что одного поста недостаточно. Необходим также пост духовный, поскольку без молитвы и покаяния пост становится диетой.

В частности, на период поста необходимо отказаться:

от страстей и пороков, вредных привычек;

от участия в зрелищных мероприятиях, хождения по гостям, просмотра увеселительных телепрограмм;

от ссор, сквернословия, обид.

Что нужно делать в пост

А вот какие рекомендации дает церковь:

молиться и каяться;

чаще посещать храм;

прощать обиды;

помогать нуждающимся, подавать милостыню.

Календарь питания в Рождественский пост 28 ноября — 2 января Пост без мяса, яиц и молочных продуктов. Рыба во время Рождественского поста разрешается в субботние и воскресные дни и великие праздники, например, в праздник Введения во храм Пресвятой Богородицы, в храмовые праздники и в дни великих святых, если эти дни приходятся на вторник или четверг. Вино в умеренном количестве допустимо в субботние и воскресные дни, а также в дни совершения памяти наиболее чтимых святых. Больным, детям и беременным женщинам допускается послабление физического поста. 2-5 января Пост без рыбы, мяса, яиц и молочных продуктов 6 января Сочельник — день строгого поста.

Меру своего поста лучше согласовывать с духовником.