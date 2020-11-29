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Под Солигорском "Нива" сбила велосипедиста – видео
29.11.2020 09:03 — Разное | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
ДТП случилось около шести вечера в субботу в деревне Сковшин Солигорского района. Как сообщили в МВД Беларуси, "Нива", за рулем которой находился 62-летний водитель, сбила 50-летнего велосипедиста, ехавшего в попутном направлении. От полученных травм велосипедист скончался на месте.
ГАИ УВД Гродненского облисполкома
Сотрудники Госавтоинспекции отметили, что на велосипеде установлен катафот, а у водителя "Нивы" не было видимых признаков алкогольного опьянения. Обстоятельства случившегося устанавливаются.
ГАИ обращает внимание водителей: в осенне-зимний период ухудшаются погодные и дорожные условия, а из-за неправильного выбора скорости и неверной оценки сложившейся обстановки увеличивается число ДТП.
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Сотрудники Госавтоинспекции отметили, что у водителя не было видимых признаков алкогольного опьянения.
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